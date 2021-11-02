У ЄСПЛ розпочали розгляд скарги Януковича проти України

У документі експрезидент розповів про так званий замах на нього, який українські правоохоронці "не розслідували належним чином".

У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) почали розглядати скаргу експрезидента Віктора Януковича, у якій йдеться про замах на його життя в Україні й упереджене ставлення українських правоохоронців до колишнього глави держави. Про це повідомляє 2 листопада пресслужба суду.

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Янукович подав скаргу до суду в жовтні 2015 року. Розгляд документу ЄСПЛ розпочав восени 2021 року, у зв'язку з чим український уряд попросив прокоментувати обставини справи.

Ексгарант, зокрема, поскаржився на відсутність ефективного розслідування в Україні щодо так званих замахів на нього.

У пресслужбі суду уточнюють, що йдеться про події після підписання угоди 21 лютого. Тоді невстановлені особи нібито намагалися насильно затримати автомобілі з кортежу Януковича, які прямували в бік Харкова.

Дорогою зі столиці кортеж проїхав кілька областей і п'ять блокпостів: на перших трьох автомобіль намагалися заблокувати, а на останніх двох блокпостах розпочалася стрілянина по машинах, стверджує позивач.

Розповів Янукович і про стрілянину по транспортних засобах, яку нібито було здійснено того ж дня на блокпосту поблизу Умані — тоді кортеж прямував у бік Криму.

Сам Янукович був відсутній в автомобілях, проте згадані події він вважає замахом на нього, які Україна не розслідувала належним чином. Поскаржився колишній президент і на тривалість розслідування справ проти нього в Україні. А кримінальне розслідування, яке українські правоохоронці провели заочно, не можна вважати незалежним і неупередженим, вважає Янукович. У тому числі й заяви українських чиновників проти експрезидента автор скарги називає порушенням презумпції невинуватості.

Як відомо, у жовтні цього року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Віктора Януковича у справі про резиденцію "Межигір'я". Колишнього президента та його сина Олександра підозрюють у завданні державі збитків у розмірі понад 500 млн гривень.

Правоохоронці кваліфікували дії президента-втікача за статтями "привласнення, розтрата чужого майна", "легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом", Януковича-молодшого — за цими ж статтями як співучасника злочину.