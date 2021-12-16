Гогілашвілі живе в одному маєтку з головним розвідником України, — розслідування

Чиновник раніше викладав у соцмережі спільне фото з головним розвідником України Кирилом Будановим, а їхні дружини виявилися подругами.

Сім'я звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може проживати в одному будинку з головним розвідником країни Кирилом Будановим. Про це йдеться в матеріалах розслідування "Слідство.інфо".

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З огляду на те, що Гогілашвілі має російський паспорт, таке сусідство може зашкодити національній безпеці, кажуть журналісти.

Розслідувачі встановили, як упродовж тривалого часу від маєтку, де мешкає скандальний чиновник зі своєю дружиною Марією Левченко (помічницею президента Володимира Зеленського. — Ред.) виїжджали кілька автомобілів на засекречених номерах. Такі номери, власників яких не можна встановити, зазвичай використовують для транспортування чиновників, які перебувають під держохороною.

Також з'ясувалося, що перед виїздом автомобілів приїжджали кінологи та ретельно обстежили територію. Автомобілі, якими привозили спеціалістів із собаками, числяться в автопарку Служби безпеки України.

Потім автомобілі на секретних номерах – Nissan і Volvo – були помічені біля Головного управління розвідки Міноборони.

Виходячи з цього, журналісти припустили, що пасажиром авто на прихованих номерах є головний розвідник України Кирило Буданов: Гогілашвілі викладав із ним спільне фото в соцмережах, а дружини чиновників виявилися подругами.

Нагадаємо, заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після скандалу з поліцейськими, який той влаштував на блокпості в Донецькій області. Як відомо, він обурювався, нецензурно висловлювався та поліз у бійку через те, що правоохоронці зупинили автомобіль із ним.