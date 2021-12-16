Гогилашвили живет в одном имении с главным разведчиком Украины, - расследование

Чиновник ранее выкладывал в соцсети общее фото с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым, а их жены оказались друзьями.

Семья уволенного замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили может проживать в одном доме с главным разведчиком страны Кириллом Будановым. Об этом говорится в материалах расследования Слідство.інфо.

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Учитывая, что Гогилашвили имеет российский паспорт, такое соседство может навредить национальной безопасности, говорят журналисты.

Расследователи установили, как на протяжении длительного времени от поместья, где проживает скандальный чиновник со своей женой Марией Левченко (помощницей президента Владимира Зеленского. — Ред.) выезжали несколько автомобилей на засекреченных номерах. Такие номера, владельцев которых нельзя установить, обычно используют для транспортировки чиновников, находящихся под госохраной.

Также выяснилось, что перед выездом автомобилей приезжали кинологи и тщательно обследовали территорию. Автомобили, которыми привозили специалистов с собаками, числятся в автопарке Службы безопасности Украины.

Затем автомобили на секретных номерах — Nissan и Volvo — были замечены возле Главного управления разведки Минобороны.

Исходя из этого, журналисты предположили, что пассажиром авто на скрытых номерах является главный разведчик Украины Кирилл Буданов: Гогилашвили выкладывал с ним совместное фото в соцсетях, а жены чиновников оказались друзьями.

Напомним, замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили уволили после скандала с полицейскими, который тот устроил на блокпосте в Донецкой области. Как известно, он возмущался, нецензурно выражался и полез в драку из-за того, что правоохранители остановили автомобиль с ним.