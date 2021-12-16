У Києві Кличко випередив Зеленського за рівнем довіри. Партія мера на першому місці — "Рейтинг"

Більшість жителів столиці вважають, що конфлікт між президентом і мером міста є спробою "усунути політичного конкурента".

Рівень довіри мешканців Києва до президента України Володимира Зеленського нижчий, ніж до мера столиці Віталія Кличка. Також політична сила голови міста лідирує в рейтингу політичних сил, які представлені чи в майбутньому можуть вести свою діяльність у Києві. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" із 10 по 12 грудня серед 2 тис. респондентів.

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Рейтинг довіри

Так, скоріше чи повністю довіряють меру Києва Кличку 51% опитаних мешканців Києва. Цей показник у Зеленського становив 39%. Далі йдуть п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко — 33%, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков — 31% і шоумен Сергій Притула — 31%.

Швидше чи повністю не довіряють Порошенку 66% киян. Далі в антирейтингу йдуть Зеленський – 59%, Кличко – 48%, Притула – 49% та Разумков – 44%.

Протистояння Зеленського та Кличка

Більшість киян — 65% — підтримують запровадження районних рад у Києві. Проти такої ідеї виступили 23% мешканців столиці. Водночас 43% не підтримують поділ повноважень міського голови та голови Київської міської державної адміністрації, а 33% респондентів дотримуються зворотної думки.

Призначення Зеленським на посаду голови КМДА іншого чиновника (не мера міста Віталія Кличка) не підтримують 64% опитаних, позитивно ставляться до цієї ідеї 30% киян.

На думку 62% жителів столиці, між президентом і мером Києва існує конфлікт. При цьому 39% респондентів у цьому протистоянні підтримують Кличка, 15% – Зеленського, а 45% – нікого з політиків.

68% опитаних вважають, що конфлікт обумовлений спробою усунути політичного конкурента, 23% дотримуються думки, що протистояння викликане бажанням президента навести лад у столиці.

Рейтинг партій

Найбільший рівень підтримки має партія "УДАР" Віталія Кличка — 19,1% серед тих, хто має намір голосувати та визначився, і 16,7% серед усіх виборців.

За підсумками грудневого опитування, до Київської міської ради проходять:

"УДАР Віталія Кличка" — 19,1% (16,7% серед усіх респондентів);

"Європейська солідарність" — 17% (14,9%)

"Слуга народу" — 13,3% (11,7%);

Партія Разумкова "Розумна політика" — 9,4% (8,2%);

Партія Притули — 7,5% (6,5%);

"Батьківщина" — 5,4% (4,7%)

Не долають 5% бар'єр:

"Сила та честь" — 4,9% (4,3%);

ОПЗЖ — 4,8% (4,2%)

"Українська стратегія Гройсмана" — 3,7% (3,3%)

Партія Шарія — 3,4% (3%);

"Свобода" — 3,2% (2,8%);

"Голос" — 2% (1,7%);

"Єдність Омельченка" — 1,7% (1,5%)

"Перемога Пальчевського" — 1,1% (1%)

Інші партії набрали менше 1% підтримки киян під час опитування.

[ + – ] Рейтинг партій Києва

Оцінка курсу розвитку Києва

46% киян вважають, що наразі справи в столиці йдуть у правильному напрямку. Така ж кількість городян висловила протилежну думку.

Згідно з графіком, відсоток тих, хто вважає, що курс розвитку міста правильний, поступово збільшується, у липні таких було 38%, у серпні 42%. Таким чином, із липня цей показник збільшився на 8 п.п.

[ + – ] Результати опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 2000 респондентів із використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження становить трохи більше 2,2%.

Нагадаємо, у січні цього року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, згідно з результатами якого Кличко мав більшу довіру серед українців, ніж президент.

Раніше Фокус докладно розбирався, навіщо Зеленському потрібне протистояння з мером Києва.