В Киеве Кличко опередил Зеленского по уровню доверия. Партия мэра на первом месте — "Рейтинг"

Большинство жителей столицы считают, что конфликт между президентом и мэром города является попыткой "устранить политического конкурента".

Уровень доверия жителей Киева к президенту Украины Владимиру Зеленскому ниже, чем к мэру столицы Виталию Кличко. Также политическая сила главы города лидирует в рейтинге политических сил, которые представлены или в будущем могут вести свою деятельность в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 декабря среди 2 тыс. респондентов.

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Рейтинг доверия

Так, скорее или полностью доверяют мэру Киева Кличко 51% опрошенных жителей Киева. Этот показатель у Зеленского составил 39%. Далее следуют пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко — 33%, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков — 31% и шоумен Сергей Притула — 31%.

Скорее или полностью не доверяют Порошенко 66% киевлян. Далее в антирейтинге следуют Зеленский — 59%, Кличко — 48%, Притула — 49% и Разумков — 44%.

Противостояние Зеленского и Кличко

Большинство киевлян — 65% — поддерживают введение районных советов в Киеве. Против такой идеи выступили 23% жителей столицы. В то же время 43% не поддерживают разделение полномочий городского головы и главы Киевской городской государственной администрации, а 33% респондентов придерживаются обратного мнения.

Назначение Зеленским на должность главы КГГА другого чиновника (не мэра города Виталия Кличко) не поддерживают 64% опрошенных, позитивно относятся к этой идее 30% киевлян.

По мнению 62% жителей столицы, между президентом и мэром Киева существует конфликт. При этом 39% респондентов в этом противостоянии поддерживают Кличко, 15% — Зеленского, а 45% — никого из политиков.

68% опрошенных считают, что конфликт обусловлен попыткой устранить политического конкурента, 23% придерживаются мнения, что противостояние вызвано желанием президента навести порядок в столице.

Рейтинг партий

Наибольший уровень поддержки имеет партия "УДАР" Виталия Кличко — 19,1% среди тех, кто намерен голосовать и определился, и 16,7% среди всех и избирателей.

По итогам декабрьского опроса, в Киевский городской совет проходят:

"УДАР Виталия Кличко" — 19,1% (16,7% среди всех респондентов);

"Европейская солидарность" — 17% (14,9%)

"Слуга народа" — 13,3% (11,7%);

Партия Разумкова "Разумная политика"— 9,4% (8,2%);

Партия Притулы — 7,5% (6,5%);

"Батькивщина" — 5,4% (4,7%)

Не преодолевают 5%-ый барьер:

"Сила и честь" — 4,9% (4,3%);

ОПЗЖ — 4,8% (4,2%)

"Украинская стратегия Гройсмана" — 3,7% (3,3%)

"Партия Шария" — 3,4% (3%);

"Свобода" — 3,2% (2,8%);

"Голос" — 2% (1,7%);

"Единство Омельченко" — 1,7% (1,5%)

"Перемога Пальчевского" — 1,1% (1%)

Остальные партии набрали менее 1% поддержки киевлян в ходе опроса.

[ + – ] Рейтинг партий Киева

Оценка курса развития Киева

46% киевлян считают, что на данный момент дела в столице идут в правильном направлении. Такое же количество горожан высказали противоположное мнение.

Согласно графику, процент тех, кто считает, что курс развития города верный постепенно увеличивается — в июле таких было 38%, в августе 42%. Таким образом, с июля этот показатель увеличился на 8 п.п.

[ + – ] Результаты опроса

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2000 респондентов с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Напомним, в январе этого года Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно результатам которого Кличко пользовался большим доверием среди украинцев, чем президент.

Ранее Фокус подробно разбирался, зачем Зеленскому необходимо противостояние с мэром Киева.