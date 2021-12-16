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В Киеве Кличко опередил Зеленского по уровню доверия. Партия мэра на первом месте — "Рейтинг"

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Виталий Кличко, Владимир Зеленский, рейтинг, партии Киева, опрос
Фото: Украинская правда | Виталий Кличко опережает Зеленского в рейтинге доверия среди киевлян

Большинство жителей столицы считают, что конфликт между президентом и мэром города является попыткой "устранить политического конкурента".

Уровень доверия жителей Киева к президенту Украины Владимиру Зеленскому ниже, чем к мэру столицы Виталию Кличко. Также политическая сила главы города лидирует в рейтинге политических сил, которые представлены или в будущем могут вести свою деятельность в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 декабря среди 2 тыс. респондентов.

Рейтинг доверия

Так, скорее или полностью доверяют мэру Киева Кличко 51% опрошенных жителей Киева. Этот показатель у Зеленского составил 39%. Далее следуют пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко — 33%, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков — 31% и шоумен Сергей Притула — 31%.

Скорее или полностью не доверяют Порошенко 66% киевлян. Далее в антирейтинге следуют Зеленский — 59%, Кличко — 48%, Притула — 49% и Разумков — 44%.

Уровень доверия, Зеленский, Кличко, опрос
Уровень доверия, Зеленский, Кличко, опрос

Противостояние Зеленского и Кличко

Большинство киевлян — 65% — поддерживают введение районных советов в Киеве. Против такой идеи выступили 23% жителей столицы. В то же время 43% не поддерживают разделение полномочий городского головы и главы Киевской городской государственной администрации, а 33% респондентов придерживаются обратного мнения.

Назначение Зеленским на должность главы КГГА другого чиновника (не мэра города Виталия Кличко) не поддерживают 64% опрошенных, позитивно относятся к этой идее 30% киевлян.

По мнению 62% жителей столицы, между президентом и мэром Киева существует конфликт. При этом 39% респондентов в этом противостоянии поддерживают Кличко, 15% — Зеленского, а 45% — никого из политиков.

68% опрошенных считают, что конфликт обусловлен попыткой устранить политического конкурента, 23% придерживаются мнения, что противостояние вызвано желанием президента навести порядок в столице.

Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева
Виталий Кличко, Владимир Зеленский, мэр Киева

Рейтинг партий

Наибольший уровень поддержки имеет партия "УДАР" Виталия Кличко — 19,1% среди тех, кто намерен голосовать и определился, и 16,7% среди всех и избирателей.

По итогам декабрьского опроса, в Киевский городской совет проходят:

  • "УДАР Виталия Кличко" — 19,1% (16,7% среди всех респондентов);
  • "Европейская солидарность" — 17% (14,9%)
  • "Слуга народа" — 13,3% (11,7%);
  • Партия Разумкова "Разумная политика"— 9,4% (8,2%);
  • Партия Притулы — 7,5% (6,5%);
  • "Батькивщина" — 5,4% (4,7%)

Не преодолевают 5%-ый барьер:

  • "Сила и честь" — 4,9% (4,3%);
  • ОПЗЖ — 4,8% (4,2%)
  • "Украинская стратегия Гройсмана" — 3,7% (3,3%)
  • "Партия Шария" — 3,4% (3%);
  • "Свобода" — 3,2% (2,8%);
  • "Голос" — 2% (1,7%);
  • "Единство Омельченко" — 1,7% (1,5%)
  • "Перемога Пальчевского" — 1,1% (1%)

Остальные партии набрали менее 1% поддержки киевлян в ходе опроса.

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Рейтинг партий Киева

Оценка курса развития Киева

46% киевлян считают, что на данный момент дела в столице идут в правильном направлении. Такое же количество горожан высказали противоположное мнение.

Согласно графику, процент тех, кто считает, что курс развития города верный постепенно увеличивается — в июле таких было 38%, в августе 42%. Таким образом, с июля этот показатель увеличился на 8 п.п.

Киев, рейтинг, Виталий Кличко, КГГА
Результаты опроса

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2000 респондентов с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Напомним, в январе этого года Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно результатам которого Кличко пользовался большим доверием среди украинцев, чем президент.

Ранее Фокус подробно разбирался, зачем Зеленскому необходимо противостояние с мэром Киева.