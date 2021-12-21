Коли весна настане, я не знаю. Як виконують обіцянки Володимир Зеленський та інші президенти України

У Комітеті виборців України вважали, що за нинішній рік Володимир Зеленський виконав лише три передвиборчі обіцянки, а за половину каденції — дев'ять із тридцяти. У КВУ впевнені, що за таких темпів гаранту знадобиться п'ять-сім років, аби повністю реалізувати намічену програму.

Важко виконувати. 9 обіцянок Володимира Зеленського

Наприкінці минулого року американське видання Bloomberg порівняло Володимира Зеленського з третім президентом України Віктором Ющенком. Мовляв, обидва починали з великих обіцянок, отримавши величезний кредит довіри виборців, але в процесі втратили запал, перейшовши на рутинні питання. Ющенко захопився "грою престолів" з тодішнім прем'єром Юлією Тимошенко та відновленням національних традицій замість виконання обіцянок, Володимир Зеленський через політичну недосвідченість поринув у "теплу ванну", яку забезпечує близьке оточення, зіткнувшись із труднощами при виконанні ключових завдань.

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За 2,5 роки каденції, за різними підрахунками, президент Зеленський дав понад 700 обіцянок — від гучних передвиборчих, на кшталт кінця епохи бідності та миру на Донбасі, будівництва доріг по всій країні та перемоги над корупцією, "кумівства в нас не буде і "весна прийде — саджати будемо" до менш глобальних — запуску супутника в космос до кінця нинішнього року, забезпечення країни достатньою кількістю вугілля для опалювального сезону 2021-2022 року і 1 тис. грн усім вакцинованим від коронавірусу з 19 грудня 2021 року.

"Потрапляючи у владну піраміду, дуже часто президенти навіть із величезним досвідом змушені бути менеджерами поточної ситуації" політтехнолог Олег Постернак

За інформацією аналітичного порталу "Слово і справа", на сьогодні Володимир Зеленський виконав 240 обіцянок (34%) із 711, у процесі виконання 341 обіцянка, не виконав гарант 130 обіцянок.

Голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель у розмові з Фокусом зазначає, що виборча кампанія Зеленського позначилася емоційністю, будувалася на гострій критиці попередників. Тому для його виборця важливим є не відсоток виконаних завдань, які ставить перед собою президент протягом своєї каденції, а реалізація ключових тез його програми. Саме вони, на думку Кошеля, відіграють головну роль, коли виборці оцінюватимуть роботу президента.

"Ключові обіцянки важко виконати. Наприклад, кінець епохи бідності — реалістична обіцянка, якщо її супроводжувати ефективною антикорупційною політикою", — каже Фокусу Кошель. Обіцянка закінчити війну надто емоційна і багато в чому залежить не від самого Зеленського, а від позиції президента РФ Володимира Путіна. А обіцянку "весна прийде — саджати будемо" фактично неможливо реалізувати, про що в перші місяці каденції зізнавався сам гарант.

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Коли я прийшов, думав, що на другий день ми будемо всіх саджати, усіх корупціонерів. Президент не має права впливати на правоохоронні органи", — скаржився Зеленський журналістам у жовтні 2019 року. Досі, попри запуск низки досудових розслідувань та відкриття кримінальних справ щодо фігурантів із гучними прізвищами, ніхто з них за ґратами не сидить.

За підрахунками експертів КВУ, за половину каденції президент виконав дев'ять пунктів із передвиборчої програми, серед яких відкриття ринку сільськогосподарської землі, зняття депутатської недоторканності, закон про імпічмент, запуск "Дії", зростання темпів будівництва доріг та відкриті списки на виборах до Верховної Ради. Ще три передвиборчі обіцянки Зеленський реалізував цього року: у січні Верховна Рада проголосувала за закон про всеукраїнський референдум та закон про створення Бюро економічної безпеки, куди в перспективі перейдуть економічні функції СБУ, а у червні — закон про "нульову декларацію" для бізнесу.

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Частково виконуються обіцяні реформи: децентралізація, реформа СБУ. Найбільшою проблемою залишається судова реформа.

Водночас, окремі пункти передвиборчої програми, на думку експерта КВУ, виконувати не варто, оскільки вони суперечать чинному законодавству і можуть призвести до негативних наслідків. Йдеться про обіцянку реалізувати електронне голосування, про яке нещодавно згадував президент, анонсуючи законопроєкт про множинне громадянство. Кошель зазначає, що для здійснення цієї ініціативи немає ефективного механізму, здатного запобігти можливій фальсифікації виборів.

Образ вимагає розмаху. Що обіцяли українцям Ющенко, Кучма, Янукович та Порошенко

Усі українські політики традиційно обіцяють нереалістичні програми, кажуть експерти. Фактично виборча кампанія готується так: політтехнологи відкривають результати соцопитувань, обирають найчутливіші проблеми та дають на них відповіді у програмах. Зазвичай йдеться про підвищення стандартів життя, медобслуговування, пенсії та зарплати. Також останні дві президентські кампанії відрізняються наративами про боротьбу з корупцією та закінчення війни.

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"Обіцянки під час виборчої кампанії — це пропаганда. Голосують не за людину, а за образ, а образ вимагає розмаху. Коли людям кажеш "по своєму ліжку простягай ніжки", їм не подобається. Люди хочуть вірити в диво і раді дурити", — каже Фокусу Андрій Золотарьов, політтехнолог. Це не означає, що всі політики нахабно брешуть, набираючи кредит довіри виборців, щоб отримати бажаний мандат. Більшість дійсно вірять у те, що обіцяють, але, отримуючи посаду, стикаються з тим, що сила обставин виявляється сильнішою за логіку намірів.

"Потрапляючи у владну піраміду, дуже часто президенти навіть із величезним досвідом змушені бути менеджерами поточної ситуації", — коментує Фокусу Олег Постернак, політтехнолог, згадуючи обіцянки попередників Володимира Зеленського, яким не судилося здійснитися.

Так, Петро Порошенко в ніч після президентських виборів у 2014 році обіцяв, що "АТО триватиме години", а не місяці, а пізніше того ж року говорив, що швидко та ефективно налагодить відносини з Росією за три місяці. Згодом п'ятий президент просив вибачення за те, що "породив завищені очікування", не зумівши виконати своїх обіцянок.

Президент-утікач Віктор Янукович одразу після інавгурації переконував українців, що виконає всі свої обіцянки: насамперед виплатить заборгованості із зарплат та пенсій. Але після року президентського терміну, як згадує Андрій Золотарьов, Януковичу стало не до виконання обіцянок, оскільки розігралися апетити його олігархічної "сім'ї".

"Леонід Кучма був найбільш системним президентом, але теж зайшов на Банкову з обіцянкою про те, що російська мова буде другою офіційною, а Росія — наш друг, але потім дуже швидко про це забув. Інституційно державу він усе-таки зміцнив, економіку, нехай і на олігархічній основі, але підняв", — каже Золотарьов.

На Віктора Ющенка виборці мали великі надії. У програмі "10 кроків назустріч людям" він обіцяв створити 5 млн робочих місць, зробити пенсії вищими за прожитковий мінімум, зменшити податки, завдяки чому вивести економіку з тіні. Нічого з перерахованого реалізувати не вдалося, а замість масштабних реформ Ющенко захопився відновленням національних традицій, що не до кінця зрозуміли його виборці, які очікували на підвищення зарплат і пенсій.

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На думку політтехнолога Олега Постернака, президент Зеленський, на відміну попередників, непогано справляється. Його команді в парламенті вдалося скасувати депутатську недоторканність, закрити питання "кнопкодавства", ввівши кримінальну відповідальність та систему штрафів. Він продовжує реалізовувати цифровізацію послуг та будувати дороги в межах програми "Велике будівництво". Деякі з передвиборчих обіцянок втратили важливість протягом останніх двох років через нову реальність — пандемію коронавірусу, яку неможливо було спрогнозувати у 2019-му.

Поки рейтинг президента то плавно знижується, то ненадовго стабілізується. За інформацією соціологічної групи "Рейтинг", на 10 грудня Зеленського готові були підтримати 23% виборців, що на 10% більше, ніж у Петра Порошенка, який посідає друге місце за результатами опитування. За даними КМІС, рік тому в цей же період за Зеленського готові були проголосувати 27% громадян.

Але, як кажуть експерти, історія нашої країни рідко буває такою, коли виборці залишаються задоволені політиками.