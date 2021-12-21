Когда весна придет, не знаю. Как выполняют обещания Владимир Зеленский и другие президенты Украины

В Комитете избирателей Украины посчитали, что за нынешний год Владимир Зеленский выполнил только три предвыборных обещания, а за половину каденции — девять из тридцати. В КИУ уверены, что при таких темпах гаранту понадобится пять-семь лет, чтобы полностью реализовать намеченную программу.

Трудно выполнять. 9 обещаний Владимира Зеленского

В конце прошлого года американское издание Bloomberg сравнило Владимира Зеленского с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Мол, оба начинали с больших обещаний, получив огромный кредит доверия избирателей, но в процессе растеряли запал, переключившись на рутинные вопросы. Ющенко увлекся "игрой престолов" с тогдашним премьером Юлией Тимошенко и восстановлением национальных традиций вместо выполнения обещаний, Владимир Зеленский ввиду политической неопытности погрузился в "теплую ванну", которую обеспечивает близкое окружение, столкнувшись с трудностями при выполнении ключевых задач.

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За 2,5 года каденции, по разным подсчетам, президент Зеленский дал более 700 обещаний — от громких предвыборных, вроде конца эпохи бедности и мира на Донбассе, строительства дорог по всей стране и победы над коррупцией, "кумовства у нас не будет и "весна придет — сажать будем" до менее глобальных — запуска спутника в космос до конца нынешнего года, обеспечения страны достаточным количеством угля для отопительного сезона 2021–2022 года и 1 тыс. грн всем вакцинированным от коронавируса с 19 декабря 2021 года.

"Попадая во властную пирамиду, очень часто президенты даже с огромным опытом вынуждены быть менеджерами текущей ситуации" политтехнолог Олег Постернак

По информации аналитического портала "Слово и дело", на сегодня Владимир Зеленский выполнил 240 обещаний (34%) из 711, находится в процессе выполнения ­341 обещание, не выполнил гарант 130 обещаний.

Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в разговоре с Фокусом отмечает, что избирательная кампания Зеленского отличалась эмоциональностью, строилась на острой критике предшественников. Поэтому для его избирателя важен не процент выполненных задач, которые ставит перед собой президент на протяжении своей каденции, а реализация ключевых тезисов его программы. Именно они, по мнению Кошеля, сыграют главную роль, когда избиратели будут оценивать работу президента.

"Ключевые обещания трудновыполнимы. Например, конец эпохи бедности — реалистичное обещание, если его сопровождать эффективной антикоррупционной политикой", — говорит Фокусу Кошель. Обещание закончить войну слишком эмоциональное и во многом зависит не от самого Зеленского, а от позиции президента РФ Владимира Путина. А обещание "весна придет — сажать будем" фактически невозможно реализовать, о чем в первые месяцы каденции признавался сам гарант.

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"Когда я пришел, думал, что на второй день мы будем всех сажать, всех коррупционеров. При этом первые "наручники", которые надели на меня, — все вокруг сказали: "Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы", — жаловался Зеленский журналистам в октябре 2019 года. До сих пор, несмотря на запуск череды досудебных расследований и открытие уголовных дел в отношении фигурантов с громкими фамилиями, никто из них за решеткой не сидит.

По подсчетам экспертов КИУ, за половину каденции президент выполнил девять пунктов из предвыборной программы, среди которых открытие рынка сельскохозяйственной земли, снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, запуск "Дії", рост темпов строительства дорог и открытые списки на выборах в Верховную Раду. Еще три предвыборных обещания Зеленский реализовал в этом году: в январе Верховная Рада проголосовала закон о всеукраинском референдуме и закон о создании Бюро экономической безопасности, куда в перспективе перейдут экономические функции СБУ, а в июне — закон о "нулевой декларации" для бизнеса.

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Частично выполняются обещанные реформы: децентрализация, реформа СБУ. Самой большой проблемой остается судебная реформа.

В то же время отдельные пунк­ты предвыборной программы, по мнению эксперта КИУ, выполнять не стоит, так как они противоречат действующему законодательству и могут привести к негативным последствиям. Речь об обещании реализовать электронное голосование, о котором недавно вспоминал президент, анонсируя законопроект о множественном гражданстве. Кошель отмечает, что для осуществления этой инициативы нет эффективного механизма, способного предотвратить возможную фальсификацию выборов.

Образ требует размаха. Что обещали украинцам Ющенко, Кучма, Янукович и Порошенко

Все украинские политики традиционно обещают нереалистичные программы, говорят эксперты. Фактически избирательная кампания готовится так: политтехнологи открывают результаты соцопросов, выбирают наиболее чувствительные проблемы и дают на них ответы в программах. Обычно речь идет о повышении стандартов жизни, медобслуживании, пенсиях и зарплатах. Также последние две президентские кампании отличаются нарративами о борьбе с коррупцией и окончании войны.

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"Обещания во время избирательной кампании — это пропаганда. Голосуют не за человека, а за образ, а образ требует размаха. Когда людям говоришь "по одежке протягивай ножки", им не нравится. Люди хотят верить в чудо и рады обманываться", — говорит Фокусу Андрей Золотарев, политтехнолог. Это не означает, что все политики нагло врут, набирая кредит доверия избирателей, чтобы получить желанный мандат. Большинство действительно верят в то, что обещают, но, получая должность, сталкиваются с тем, что сила обстоятельств оказывается сильнее логики намерений.

"Попадая во властную пирамиду, очень часто президенты даже с огромным опытом вынуждены быть менеджерами текущей ситуации", — комментирует Фокусу Олег Постернак, политтехнолог, вспоминая обещания предшественников Владимира Зеленского, которым не суждено было осуществиться.

Так, Петр Порошенко в ночь после президентских выборов в 2014 году обещал, что "АТО продлится часы", а не месяцы, а позже в тот же год говорил, что быстро и эффективно наладит отношения с Россией за три месяца. Впоследствии пятый президент попросил прощения за то, что "породил завышенные ожидания", не сумев выполнить своих обещаний.

Беглый президент Виктор Янукович сразу после инаугурации убеждал украинцев, что выполнит все свои обещания: в первую очередь выплатит задолженности по зарплатам и пенсиям. Но после года президентского срока, как вспоминает Андрей Золотарев, Януковичу стало не до выполнения обещаний, так как разыгрались аппетиты его олигархической "семьи".

"Леонид Кучма был наиболее системным президентом, но тоже зашел на Банковую с обещанием о том, что русский язык будет вторым официальным, а Россия — наш друг, но потом очень быстро об этом забыл. Институционально государство он все-таки укрепил, экономику, пусть и на олигархической основе, но поднял", — говорит Золотарев.

На Виктора Ющенко у избирателей были большие надежды. В программе "10 шагов навстречу людям" он обещал создать 5 млн рабочих мест, сделать пенсии выше прожиточного минимума, уменьшить налоги, благодаря чему вывести экономику из тени. Ничего из перечисленного реализовать не удалось, а вместо масштабных реформ Ющенко увлекся восстановлением национальных традиций, что не до конца поняли его избиратели, ожидавшие повышения зарплат и пенсий.

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По мнению политтехнолога Олега Постернака, президент Зеленский, в отличие от предшественников, неплохо справляется. Его команде в парламенте удалось отменить депутатскую неприкосновенность, закрыть вопрос "кнопкодавства", введя уголовную ответственность и систему штрафов. Он продолжает реализовывать цифровизацию услуг и строить дороги в рамках программы "Большое строительство". Некоторые из предвыборных обещаний потеряли важность на протяжении последних двух лет из-за новой реальности — пандемии коронавируса, которую невозможно было спрогнозировать в 2019-м.

Пока что рейтинг президента то плавно снижается, то ненадолго стабилизируется. По информации социологической группы "Рейтинг", на 10 декабря Зеленского готовы были поддержать 23% избирателей, что на 10% больше, чем у Петра Порошенко, который занимает второе место по результатам опроса. По данным КМИС, год назад в этот же период за Зеленского готовы были проголосовать 27% граждан.

Но, как говорят эксперты, в истории нашей страны редко бывает, когда избиратели остаются довольны политиками.