Андрій Єрмак про формулу Штайнмаєра: "Не бачу в ній нічого поганого"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не відчуває тиску Заходу щодо примусу України до виконання мінських угод або формули Штайнмаєра.

У "формулі Штайнмаєра", яку погодили в межах Паризького саміту, керівник Офісу президента Андрій Єрмак не бачить нічого поганого. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналу Фокус "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу й особисту боротьбу" . За його словами, питання в тому, що це один із елементів, і він не може існувати окремо від повного плану припинення війни, повернення українських територій і людей. Також голова ОП звернув увагу, що саме в цій формулі ключовим моментом є те, що легітимність виборів підтверджується ОБСЄ.

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"Є так званий Копенгагенський документ, який встановлює принципи проведення демократичних виборів. Вони мають проходити повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів, а правоохоронці України мають забезпечувати безпеку. Жодних чужих бойовиків і тим більше іноземних регулярних військ там бути не може, і, звичайно, кордон на момент виборів уже повинен контролюватись урядом держави, яка проводить вибори, інакше як забезпечити безпеку, а це означає, що в цьому випадку виконання пункту про кордон, записаного в Мінському протоколі, призвело б до тому, що ОБСЄ не змогло б визнати ці вибори легітимними", — розповів Фокусу Єрмак.

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Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу й особисту боротьбу

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт країн нормандського формату – України, Франції, Німеччини та Росії. Ця зустріч мала кардинально змінити ситуацію на Донбасі. Серед домовленостей було зокрема закріплення "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.