Андрій Єрмак про формулу Штайнмаєра: "Не бачу в ній нічого поганого"
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не відчуває тиску Заходу щодо примусу України до виконання мінських угод або формули Штайнмаєра.
У "формулі Штайнмаєра", яку погодили в межах Паризького саміту, керівник Офісу президента Андрій Єрмак не бачить нічого поганого. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналу Фокус "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу й особисту боротьбу" . За його словами, питання в тому, що це один із елементів, і він не може існувати окремо від повного плану припинення війни, повернення українських територій і людей. Також голова ОП звернув увагу, що саме в цій формулі ключовим моментом є те, що легітимність виборів підтверджується ОБСЄ.
"Є так званий Копенгагенський документ, який встановлює принципи проведення демократичних виборів. Вони мають проходити повністю під контролем української влади, за участю всіх українських партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів, а правоохоронці України мають забезпечувати безпеку. Жодних чужих бойовиків і тим більше іноземних регулярних військ там бути не може, і, звичайно, кордон на момент виборів уже повинен контролюватись урядом держави, яка проводить вибори, інакше як забезпечити безпеку, а це означає, що в цьому випадку виконання пункту про кордон, записаного в Мінському протоколі, призвело б до тому, що ОБСЄ не змогло б визнати ці вибори легітимними", — розповів Фокусу Єрмак.Важливо
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт країн нормандського формату – України, Франції, Німеччини та Росії. Ця зустріч мала кардинально змінити ситуацію на Донбасі. Серед домовленостей було зокрема закріплення "формули Штайнмаєра" в українському законодавстві.