Андрей Ермак о формуле Штайнмайера: "Не вижу в ней ничего плохого"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не чувствует давления Запада, касательно принуждения Украины к выполнению минских соглашений или формулы Штайнмайера.

В "формуле Штайнмайера", которую согласовали в рамках Парижского саммита, руководитель Офиса президента Андрей Ермак не видит ничего плохого. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналу Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе". По его словам, вопрос в том, что это один из элементов, и она не может существовать отдельно от полного плана прекращения войны, возвращения украинских территорий и людей. Также глава ОП обратил внимание, что именно в этой формуле ключевым момент является то, что легитимность выборов подтверждается ОБСЕ.

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"Есть так называемый Копенгагенский документ, который устанавливает принципы проведения демократических выборов. Они должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей, а правоохранители Украины должны обеспечивать безопасность. Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница на момент выборов уже должна контролироваться правительством государства, которое проводит выборы. А иначе как обеспечить безопасность? А это означает, что в данном случае выполнение пункта о границе, записанного в Минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогло бы признать эти выборы легитимными", — рассказал Фокусу Ермак.

Важно

Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит стран нормандского формата – Украины, Франции, Германии и России. Эта встреча должна была кардинально изменить ситуацию на Донбассе. Среди договоренностей было в том числе закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.