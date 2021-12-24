Санкції проти "Північного потоку-2" зникли з оборонного бюджету США: в Офісі президента відреагували

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не вважає скасування санкцій в оборонному бюджеті США проти "Північного потоку-2" та 35 громадян РФ з оточення російського лідера проблемою.

"Американський оборонний бюджет і без "ПП-2" виявився більш ніж переконливим. Він, зокрема, передбачає значне збільшення ініціатив Європейського стримування, спрямованих на підтримку України. Це $300 млн на витрати наших Збройних сил — і сюди не включено додаткових $60 млн. Ви ж бачили, наскільки оперативно ми отримали додаткові поставки американської військової допомоги. Як вважаєте, що важливіше для стримування агресора — серйозне посилення нашої армії чи санкції проти якоїсь кількості конкретних людей?" — заявив в інтерв'ю журналу Фокус "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу й особисту боротьбу" Андрій Єрмак.

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Єрмак вказує, що щодо рішення адміністрації Байдена не вводити санкції проти керівної компанії Nord Stream AG потрібно розглядати картину в цілому. За його словами, ціною цього рішення було відновлено трансатлантичну єдність.

"Але було це зроблено за рахунок України? Безперечно: нинішній уряд Німеччини вимагає, щоб "Північний потік-2" відповідав нормам Третього енергопакету, вимагає поділу оператора труби та власника газу. Сертифікацію проєкту відкладено, можливо, її не завершать навіть навесні. Тобто з одного боку ми отримуємо час, із іншого — тепер Німеччина диктує умови Росії, при цьому віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек назвав "ПП-2" помилкою з геополітичного погляду та пригрозив зупинкою проєкту в разі розширення російського вторгнення в Україну", — додає Фокусу Єрмак.

Нагадаємо, раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Північний Потік — 2" може не запрацювати через Путіна.