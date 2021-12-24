Санкции против "Северного потока-2" исчезли из оборонного бюджета США: в Офисе президента отреагировали

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не считает отмену санкций в оборонительном бюджете США против Северного потока-2 и 35 граждан РФ из окружение российского лидера проблемой.

"Американский оборонный бюджет и без СП-2 оказался более чем убедительным. Он в частности предусматривает значительное увеличение инициатив Европейского сдерживания, направленных на поддержку Украины. Это $300 млн на расходы наших Вооруженных сил — и сюда не включены дополнительные $60 млн. Вы же видели, насколько оперативно мы получили дополнительные поставки американской военной помощи. Как думаете, что важнее для сдерживания агрессора — серьезное усиление нашей армии или санкции против какого-то количества конкретных людей?", — заявил в эксклюзивном интервью журналу Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе" Андрей Ермак.

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Ермак указывает, что о решении администрации Байдена не вводить санкции против управляющей компании Nord Stream AG, нужно рассматривать картину в целом. По его словам, ценой этого решения было восстановлено трансатлантическое единство.

"Но было ли это сделано за счет Украины? Определенно нет: нынешнее правительство Германии требует, чтобы "Северный поток-2" соответствовал нормам Третьего энергопакета, требует разделения оператора трубы и собственника газа. Сертификация проекта отложена, возможно, ее не завершат даже весной. То есть с одной стороны мы получаем время. С другой — теперь уже Германия диктует условия России. При этом вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал СП-2 ошибкой с геополитической точки зрения и пригрозил остановкой проекта в случае расширения российского вторжения в Украину", — добавляет Фокусу Ермак.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Северный Поток — 2" может не заработать из-за Путина.