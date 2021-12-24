Мільярди євро: Андрій Єрмак розповів про військову допомогу Україні від Заходу

У розмові з президентом України Джо Байден сказав, що США нададуть усю необхідну військову допомогу, щоб Україна могла відбити будь-яку атаку на її територію.

Незважаючи на активну риторику багатьох експертів, що допомога заходу через загострення на Донбасі недостатня, в Офісі президента з такою тезою не згодні. Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю журналу Фокусу "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани з Донбасу та особисту боротьбу" розповів, що бюджет допомоги США збільшено. Також Україна отримала "Джавеліни" та іншу військову техніку, а Джозеф Байден — один із президентів США, який найбільше зробив і продовжує робити для України.

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"У нас величезна програма військової допомоги від Заходу. Великобританія сьогодні бере участь у будівництві нашого флоту. З цією країною ми реалізовуємо проєкт розвитку наших військово-морських сил на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів. Ми розширюємо нашу співпрацю з Туреччиною. Все почалося з постачання "Байрактарів", а зараз запущено їх виробництво в Україні. Коли кажуть, що це турецькі "Байрактари", то так, ми їх отримали з Туреччини, але важливо зазначити, що двигуни для цих безпілотників виробляються в нашій країні. З Францією розмір спільних програм досягає €1,3 млрд. З Україною справді співпрацюють як зі стратегічним партнером", — заявив Єрмак Фокусу.

Нагадаємо, у середу, 22 грудня, на останньому цьогорічному засіданні Тристоронньої контактної групи сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Facebook.