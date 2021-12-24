Миллиарды евро: Андрей Ермак рассказал о военной помощи Украине от Запада

В разговоре с президентом Украины Джо Байден сказал, что США предоставят всю необходимую военную помощь, чтобы Украина могла отразить любую атаку на ее территорию.

Несмотря на активную риторику многих экспертов, что помощь запада в связи с обострением на Донбассе недостаточна, в Офисе президента с таким тезисом не согласны. Андрей Ермак в эксклюзивном интервью журналу Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе" рассказал, что бюджет помощи США увеличен. Также Украина получила "Джавелины" и другую военную технику, а Джозеф Байден — один из президентов США, который больше всего сделал и продолжает делать для Украины.

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"У нас огромная программа военной помощи от Запада. Великобритания сегодня участвует в строительстве нашего флота. С этой страной мы реализовываем проект развития наших военно-морских сил на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов. Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок "Байрактаров", а сейчас запущено их производство в Украине. Когда говорят, что это турецкие "Байрактары", то да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране. С Францией размер совместных программ достигает €1,3 млрд. С Украиной действительно сотрудничают как со стратегическим партнером", — заявил Ермак Фокусу.

Напомним, в среду, 22 декабря, на последнем в этом году заседании Трехсторонней контактной группы стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Facebook.