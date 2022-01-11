Підозрюваний у держзраді нардеп Козак володів російською нафтовою компанією — ЗМІ

За інформацією журналістів-розслідувачів, підприємство "Пурнафта" могло принести представнику ОПЗЖ мільйони доларів прибутку.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів Східної Європи та Кавказу (OCCRP) завдяки витоку Pandora Papers дійшов висновку, що народний депутат із фракції ОПЗЖ Тарас Козак міг володіти підприємством із видобутку нафти, яке в 2020 році отримало щонайменше 10 млн доларів прибутку. Про це йдеться у публікації на сайті організації.

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За словами журналістів, йдеться про російську фірму "Пурнафта", яку в серпні 2021 року купило білоруське державне підприємство "Білорусьнафта". Сума угоди, як повідомляло видання Select.by, могла становити понад 50 млн доларів.

Автори розслідування з посиланням на матеріали Pandora Papers стверджують, що колишнім власником компанії був угорець українського походження, власник підприємства Brimipana, який володів "Пурнафтою" до угоди, Олександр Кисіль. Журналісти вказали, що він був підставною особою Козака, який зі свого боку, на їхню думку, був справжнім власником фірми.

Як йдеться в розслідуванні, Козак раніше видав Киселю довіреність на офшорну фірму Hakail Ltd, що належить йому. Крім цього, вони пов'язані через колишню помічницю нардепа і "менеджера групи" його підприємств Яну Марченко, йдеться у публікації.

"Тим часом Киселя і Марченка пов'язує кіпрська фірма Pilawer Ltd, холдингова компанія з розвитку нерухомості в Києві. Кисіль вказаний як власник Pilawer, а Марченко є директором дочірньої компанії Pilawer, що формально також належить Киселю", — заявили журналісти.

Крім цього автори розслідування заявили, що Кисіль товаришує з уродженцем України Влодзимежем Саламахою (Wlodzimierz Salamacha), котрий проживає в Польщі, "який виступає як ще одна довірена особа Козака в кіпрських компаніях". Зі свого боку Саламаха та Кисіль товаришують у Facebook із Віталієм Краснокутським, який, згідно з Pandora Papers, працював юристом в офісі Козака та керував його "офшорним конгломератом". Сам Краснокутський запевнив журналістів, що на нардепа більше не працює.

"Ці факти свідчать, що Олександр Кисіль, мабуть, є довіреною особою Тараса Козака, і, так, Тарас Козак може бути реальним бенефіціаром Brimipana Trading Ltd", — вважає аналітикиня Українського центру протидії корупції Антоніна Волкотруб у коментарі OCCRP.

Нагадаємо, у травні цього року СБУ повідомляла, що Козак покинув Україну та повертатися в Україну не планує. Це сталося після повідомлення йому про підозру в державній зраді та спробу розграбування національних ресурсів. Перед цим Рада національної безпеки й оборони України ввела санкції проти представника ОПЗЖ.