Подозреваемый в госизмене нардеп Козак владел российской нефтяной компанией — СМИ

По информации журналистов-расследователей, предприятие "Пурнефть" могло принести представителю ОПЗЖ миллионы долларов прибыли.

Международный консорциум журналистов-расследователей Восточной Европы и Кавказа (OCCRP) благодаря утечке Pandora Papers пришел к выводу, что народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак мог владеть предприятием по добыче нефти, которое в 2020 году получило как минимум 10 млн долларов прибыли. Об этом говорится в публикации на сайте организации.

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По словам журналистов, речь идет о российской фирме "Пурнефть", которую в августе 2021 года купило белорусское государственное предприятие "Беларусьнефть". Сумма сделки, как сообщало издание Select.by, могла составлять более 50 млн долларов.

Авторы расследования со ссылкой на материалы Pandora Papers утверждают, что бывшим владельцем компании был венгр украинского происхождения, владелец предприятия Brimipana, владевшего "Пурнефтью" до соглашения, Александр Кисель. Журналисты указали, что он являлся подставным лицом Козака, который в свою очередь, по их предположению, являлся настоящим владельцем фирмы.

Как говорится в расследовании, Козак ранее выдал Киселю доверенность на принадлежащую ему офшорную фирму Hakail Ltd. Помимо этого они связаны через бывшую помощницу нардепа и "менеджера группы" его предприятий Яну Марченко, говорится в публикации.

"Между тем Киселя и Марченко связывает кипрская фирма Pilawer Ltd, холдинговая компания по развитию недвижимости в Киеве. Кисель указан как владелец Pilawer, а Марченко является директором дочерней компании Pilawer, формально также принадлежащей Киселю", — заявили журналисты.

Помимо этого авторы расследования заявили, что Кисель дружит с проживающим в Польше уроженцем Украины Влодзимежем Саламахой (Wlodzimierz Salamacha), "который выступает в качестве еще одного доверенного лица Козака в кипрских компаниях". В свою очередь Саламаха и Кисель дружат в Facebook c Виталием Краснокутским, который, согласно Pandora Papers, работал юристом в офисе Козака и руководил его "офшорным конгломератом". Сам Краснокутский заверил журналистов, что больше на нардепа не работает.

"Эти факты говорят о том, что Александр Кисель, по-видимому, является доверенным лицом Тараса Козака, и, таким образом, Тарас Козак может быть реальным бенефициаром Brimipana Trading Ltd", — считает аналитик Украинского центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб в комментарии OCCRP.

Напомним, в мае этого года СБУ сообщала, что Козак покинул Украину и возвращаться в Украину не планирует. Это произошло в свете сообщения ему о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов. Перед этим Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении представителя ОПЗЖ.