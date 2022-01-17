Справу Порошенка розглядає суддя, призначений на посаду указом п'ятого президента

Олексій Соколов раніше вів кілька гучних судових процесів, зокрема справу волонтерки Марусі Звіробій, директора "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри та позов Віктора Медведчука до соратника Порошенка Володимира Ар'єва.

Запобіжний захід для п'ятого президента України Петра Порошенка, якого звинувачують у держзраді, визначатиме суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов. У біографії представника Феміди розбирався Фокус.

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Олексія Соколова було призначено суддею Печерського районного суду указом самого Петра Порошенка у 2017 році.

У декларації йдеться, що суддя у 2020 році придбав квартиру в Києві площею 118 квадратних метрів майже за 3,2 млн гривень. Окрім цього, Олексій Соколов задекларував іншу столичну квартиру вартістю 59,5 тис. гривень, яка офіційно записана на його дружину Інну Зеленкову.

У володінні судді Печерського райсуду Києва, який може дати добро на арешт Порошенка, також є позашляховик Mitsubishi Outlander 2018 випуску, який був куплений за 849 тисяч гривень. За 2020 рік Олексій Соколов заробив на своїй посаді 1,322 млн гривень і отримав 3,324 млн.гривень від продажу нерухомості.

У декларації родинних зв'язків за 2013-2017 роки сказано, що його колишня дружина Вікторія Соколова працює суддею в Апеляційному суді Києва, двоюрідний брат колишньої дружини Олег Бутенко – адвокат в АТ "Центральнородського району Кривого Рогу", а двоюрідна сестра — адвокат у Юридичній консультації Саксаганського району Києва.

Олексій Соколов, який може схвалити арешт Порошенка, також розглядав справу Марусі Звіробій, яку звинувачували в погрозах убивством президенту Володимиру Зеленському, а також позов від нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до депутата від фракції "Європейська солідарність" Володимира Ар'єва. Останній звинувачував голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя" у контролюванні паливно-енергетичного сектору України.

Також суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов заарештовував голову правління заводу "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру, якого підозрюють у махінаціях на військових закупівлях.

Як відомо, 17 січня Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід Петру Порошенку. П'ятого президента України звинувачують у державній зраді у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.

Під час судового засідання Петро Порошенко заявив, що йому намагалися нав'язати безплатного адвоката. П'ятий президент вимагав у судді Олексія Соколова окремим рішенням зобов'язати силовиків розслідувати, хто і чому вирішив призначити йому державного фахівця.