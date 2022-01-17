Дело Порошенко рассматривает судья, назначенный на должность указом самого пятого президента

Алексей Соколов ранее вел несколько громких судебных процессов, в том числе дело волонтера Маруси Зверобий, директора "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры и иск Виктора Медведчука к соратнику Порошенко Владимиру Арьеву.

Меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, которого обвиняют в госизмене, будет определять судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов. В биографии представителя Фемиды разбирался Фокус.

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Алексей Соколов был назначен судьей Печерского районного суда указом самого Петра Порошенко в 2017 году.

В декларации говорится, что судья в 2020 году приобрел квартиру в Киеве площадью 118 квадратных метров почти за 3,2 млн гривен. Помимо этого, Алексей Соколов задекларировал другую столичную квартиру стоимостью 59,5 тыс. гривен, которая официально записана на его жену Инну Зеленкову.

Во владении судьи Печерского райсуда Киева, который может дать добро на арест Порошенко, также есть внедорожник Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, который был куплен за 849 тысяч гривен. За 2020 год Алексей Соколов заработал на своей должности 1,322 млн гривен и получил 3,324 млн гривен от продажи недвижимости.

В декларации родственных связей за 2013-2017 годы сказано, что его бывшая супруга Виктория Соколова работает судьей в Апелляционном суде Киева, двоюродный брат бывшей жены Олег Бутенко – адвокат в АО "Центральногородского района Кривого Рога", а двоюродная сестра экс-спуруги Татьяна Еременко – адвокат в Юридической консультации Саксаганьского района Киева.

Алексей Соколов, который может одобрить арест Порошенко, также рассматривал дело Маруси Зверобий, которую обвиняли в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому, а также иск от нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука к депутату от фракции "Европейская солидарность" Владимиру Арьеву. Последний обвинял главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в контролировании топливно-энергетического сектора Украины.

Также судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов арестовывал главу правления завода "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандру, которого подозревают в махинациях на военных закупках.

Как известно, 17 января Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения Петру Порошенко. Пятого президента Украины обвиняют в государственной измене по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

В ходе судебного заседания Петр Порошенко заявил, что ему пытались навязать бесплатного адвоката. Пятый президент потребовал у судьи Алексея Соколова отдельным решением обязать силовиков расследовать, кто и по какой причине решил назначить ему государственного специалиста.