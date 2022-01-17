"Нарушение моих прав": Порошенко пытались назначить бесплатного адвоката (видео)
Пятый президент отказался от услуг специалилиста из бесплатной правовой помощи. Государственный адвокат назвал провокацией свое назначение на "угольное дело".
Обвиняемому в госизмене народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко хотели назначить бесплатного адвоката. Об этом заявил пятый президент в ходе заседания Печерского районного суда Киева.
По словам Петра Порошенко, в рамках уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО ему пытались навязать адвоката из бесплатной правовой помощи.
Подобные действия, как утверждает пятый президент, он расценивает как попытку нарушения его права на защиту в суде.
"Власть предприняла попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что у меня есть защитники. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы, по поводу нарушения моего права на защиту", — заявил Петр Порошенко в ходе судебного заседания.
Нардеп от ЕС также заявил, что не имеет никаких претензий к адвокату из бесплатной правовой помощи, который явился на процесс по делу о поставках угля из ОРДЛО.
Петр Порошенко в ходе заседания призвал судью Печерского районного суда отдельным решением обязать сотрудников правоохранительных органов расследовать, кто и зачем решил назначить ему государственного специалиста.
Сам адвокат из бесплатной правовой помощи назначил свое назначение на "угольное дело" провокацией и удалился из зала.
Напомним, утром 17 ноября в Печерском районном суде Киева стартовало судебное заседание, в ходе которого пятому президенту Петру Порошенко изберут меру пресечения по обвинениям в государственной измене и содействию террористической деятельности.
Накануне судебного заседания Госбюро расследований раскрыла схему поставок угля из ОРДЛО в Украину, в которой, по данным следствия, участвовали Петр Порошенко и Виктор Медведчук.