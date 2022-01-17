UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Порошенко прибыл в Украину

"Нарушение моих прав": Порошенко пытались назначить бесплатного адвоката (видео)

348
Порошенко адвокат
Порошенко пытались назначить бесплатного юриста

Пятый президент отказался от услуг специалилиста из бесплатной правовой помощи. Государственный адвокат назвал провокацией свое назначение на "угольное дело".

Обвиняемому в госизмене народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко хотели назначить бесплатного адвоката. Об этом заявил пятый президент в ходе заседания Печерского районного суда Киева.

По словам Петра Порошенко, в рамках уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО ему пытались навязать адвоката из бесплатной правовой помощи.

Подобные действия, как утверждает пятый президент, он расценивает как попытку нарушения его права на защиту в суде.

"Власть предприняла попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что у меня есть защитники. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы, по поводу нарушения моего права на защиту", — заявил Петр Порошенко в ходе судебного заседания.

Нардеп от ЕС также заявил, что не имеет никаких претензий к адвокату из бесплатной правовой помощи, который явился на процесс по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Петр Порошенко в ходе заседания призвал судью Печерского районного суда отдельным решением обязать сотрудников правоохранительных органов расследовать, кто и зачем решил назначить ему государственного специалиста.

Сам адвокат из бесплатной правовой помощи назначил свое назначение на "угольное дело" провокацией и удалился из зала.

Петру Порошенко пытались навязать бесплатного адвоката

Напомним, утром 17 ноября в Печерском районном суде Киева стартовало судебное заседание, в ходе которого пятому президенту Петру Порошенко изберут меру пресечения по обвинениям в государственной измене и содействию террористической деятельности.

Накануне судебного заседания Госбюро расследований раскрыла схему поставок угля из ОРДЛО в Украину, в которой, по данным следствия, участвовали Петр Порошенко и Виктор Медведчук.