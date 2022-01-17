"Нарушение моих прав": Порошенко пытались назначить бесплатного адвоката (видео)

Пятый президент отказался от услуг специалилиста из бесплатной правовой помощи. Государственный адвокат назвал провокацией свое назначение на "угольное дело".

Обвиняемому в госизмене народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко хотели назначить бесплатного адвоката. Об этом заявил пятый президент в ходе заседания Печерского районного суда Киева.

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По словам Петра Порошенко, в рамках уголовного производства о поставках угля из ОРДЛО ему пытались навязать адвоката из бесплатной правовой помощи.

Подобные действия, как утверждает пятый президент, он расценивает как попытку нарушения его права на защиту в суде.

"Власть предприняла попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что у меня есть защитники. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы, по поводу нарушения моего права на защиту", — заявил Петр Порошенко в ходе судебного заседания.

Нардеп от ЕС также заявил, что не имеет никаких претензий к адвокату из бесплатной правовой помощи, который явился на процесс по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Петр Порошенко в ходе заседания призвал судью Печерского районного суда отдельным решением обязать сотрудников правоохранительных органов расследовать, кто и зачем решил назначить ему государственного специалиста.

Сам адвокат из бесплатной правовой помощи назначил свое назначение на "угольное дело" провокацией и удалился из зала.

[ + – ] Петру Порошенко пытались навязать бесплатного адвоката

Напомним, утром 17 ноября в Печерском районном суде Киева стартовало судебное заседание, в ходе которого пятому президенту Петру Порошенко изберут меру пресечения по обвинениям в государственной измене и содействию террористической деятельности.

Накануне судебного заседания Госбюро расследований раскрыла схему поставок угля из ОРДЛО в Украину, в которой, по данным следствия, участвовали Петр Порошенко и Виктор Медведчук.