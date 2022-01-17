"Порушення моїх прав": Порошенку намагалися призначити безплатного адвоката (відео)

П'ятий президент відмовився від послуг фахівця з безкоштовної правової допомоги. Державний адвокат назвав провокацією своє призначення на "вугільну справу".

Обвинуваченому в держзраді народному депутату від "Європейської солідарності" Петру Порошенку хотіли призначити безплатного адвоката. Про це заявив п'ятий президент під час засідання Печерського районного суду Києва.

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За словами Петра Порошенка, у межах кримінального провадження про постачання вугілля з ОРДЛО йому намагалися нав'язати адвоката з безоплатної правової допомоги.

Подібні дії, як стверджує п’ятий президент, він розцінює як спробу порушення його права на захист у суді.

"Влада зробила спробу незаконно призначити мені безкоштовного адвоката, попри те, що у мене є захисники. З цього приводу я звертатимуся до правоохоронних органів щодо порушення мого права на захист", — заявив Петро Порошенко під час судового засідання.

Нардеп від ЄС також заявив, що не має жодних претензій до адвоката з безкоштовної правової допомоги, який з'явився на процес у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Петро Порошенко в ході засідання закликав суддю Печерського районного суду окремим рішенням зобов'язати працівників правоохоронних органів розслідувати, хто й навіщо вирішив призначити йому державного фахівця.

Сам адвокат з безкоштовної правової допомоги назвав своє призначення на "вугільну справу" провокацією та пішов із зали.

[ + – ] Петру Порошенку намагалися нав'язати безплатного адвоката

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Печерському районному суді Києва стартувало судове засідання, під час якого п'ятому президенту Петру Порошенку оберуть запобіжний захід за звинуваченнями в державній зраді та сприянні терористичній діяльності.

Напередодні судового засідання Держбюро розслідувань розкрило схему постачання вугілля з ОРДЛО в Україну, у якій, за даними слідства, взяли участь Петро Порошенко та Віктор Медведчук.