У "Слузі народу" прокоментували справу Порошенка: "Парламент нічого не втратить"

Давид Арахамія вважає, що домашній арешт не зашкодить роботі Верховної Ради, оскільки Петро Порошенко голосує нечасто.

У Слузі народу очікують справедливого рішення суду в справі п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та закликають не політизувати цю справу. Про це в коментарі Фокусу розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Я бачу постійні спроби політизувати цю історію. Мені здається, потрібно розділяти політичний процес і кримінальний процес, тому не хотів би в це втручатися як інші політичні сили теж у нього не втручалися. Судовий процес відкритий, у Порошенка є захист, дорогі адвокати, є прокуратура, яка має звинувачення, як зараз намагаються подати в його команді, що це "зрада" і політична розправа — неправильно", — каже Арахамія.

За його словами, якщо суд вирішить, що це буде домашній арешт, то депутат хоч і не зможе ходити в парламент і брати участь у голосуваннях, але зможе працювати у режимі відеоконференцій у комітетах. "Але чесно кажучи, я його й так не дуже часто бачу в парламенті, коли він голосує. Тому так він не дуже часто ходить, парламент багато не втратить", — резюмує Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, суд продовжить розгляд справи про держзраду п'ятого президента України Петра Порошенка. Очікується, що буде обрано запобіжний захід.