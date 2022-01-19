В Слуге народа прокомментировали дело Порошенко: "Парламент ничего не потеряет"

Давид Арахамия считает, что домашний арест сильно не навредит работе Верховной Рады, так как Петр Порошенко голосует нечасто.

В Слуге народа ожидают справедливого решения суда по делу пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и призывают не политизировать это дело. Об этом в комментарии Фокусу рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Я вижу постоянные попытки политизировать эту историю. Мне кажется нужно разделять политический процесс и уголовный процесс, поэтому не хотел бы в это вмешиваться как и другие политические силы тоже в него не вмешивались. Судебный процесс открыт, у Порошенко есть защита, дорогие адвокаты, есть прокуратура, которая имеет обвинения. То как сейчас пытаются подать в его команде, что это "зрада" и политическая расправа — неправильно", — говорит Арахамия.

По его словам, если суд решит, что это будет домашний арест, то депутат хоть и не сможет ходить в парламент и принимать участие в голосованиях, но сможет работать в режиме видеоконференций в комитетах. "Но честно говоря, я его и так не очень часто вижу в парламенте, когда он голосует. Поэтому так он не очень часто ходит, парламент много не потеряет", — резюмирует Арахамия.

Напомним, сегодня, 19 января, суд продолжит рассмотрение дела о госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко. Ожидается, что будет избрана мера пресечения.