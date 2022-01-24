"Слуга народу" Гетманцев розповів, коли в Україні легалізують канабіс

Керівник податкового Комітету Ради заявив Фокусу, що легалізувати ринок медичної марихуани в країні зможуть лише після чищення правоохоронної системи.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував Фокусу, коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс.

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"Я не голосував за цей Закон, коли я був у залі парламенту. Я вважаю, що поки що в Україні половина ринку спирту, алкоголю перебуває в тіні, а правоохоронці, на жаль, беруть участь у схемах щодо ухилення від оподаткування це неможливо. Хоча ми зараз з цим активно боремося та чистимо ряди правоохоронців. Поки ми не можемо навести лад у системі державного нагляду підакцизного продукту, ми навіть теоретично не можемо допустити можливості вирощування канабісу в Україні", — каже Гетманцев.

За словами парламентаря, незважаючи на те, що вирощування канабісу з медичною метою публічно підтримують усі, але користуються цим найбільше лобісти.

"Це маніпуляції лобістів законопроєкту. Тому що медичний канабіс доступний для використання завдяки постанові Кабміну, який легалізував окремі препарати на його основі. А лобісти хочуть виробництво конопель в Україні відкритим способом. І у нас будуть цілі поля коноплі. Ми за горілкою не можемо встежити, про яке вирощування конопель може йтися", — вказує Гетманцев.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу. Про це заявив голова комітету ВР із питань здоров'я нації Михайло Радуцький.