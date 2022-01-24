"Слуга народа" Гетманцев рассказал, когда в Украине легализуют каннабис

Руководитель налогового Комитета Рады заявил Фокусу, что легализовать рынок медицинской марихуаны в стране смогут только после чистки правоохранительной системы.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал Фокусу, когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис.

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"Я не голосовал за этот Закон, когда я был в зале парламента. Я считаю, что пока в Украине половина рынка спирта, алкоголя находится в тени, а правоохранители, к сожалению, участвуют в схемах по уклонению от налогообложения это невозможно. Хотя мы сейчас с этим активно боремся и чистим ряды правоохранителей. Пока мы не можем навести порядок в системе государственного надзора подакцизного продукта, мы даже теоретически не можем допустить возможность выращивания каннабиса в Украине", — говорит Гетманцев.

По словам парламентария, несмотря на то, что выращивание каннабиса в медицинских целях публично поддерживают все, но пользуются этим больше всего лоббисты.

"Это манипуляции лоббистов законопроекта. Потому что медицинский каннабис доступен для использования, благодаря постановлению Кабмина, который легализовал отдельные препараты на его основе. А лоббисты хотят производство конопли в Украине открытым способом. И у нас будут целые поля конопли. Мы за водкой не можем отследить, о каком выращивании конопли может идти речь", — указывает Гетманцев.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.