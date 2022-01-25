В Офісі генпрокурора пояснили, за що першому заступнику Кличка вручили підозру (фото)

Слідство вважає, що Микола Поворозник завдав державі збитків майже 48 млн гривень. Тому було розпочато розслідування за статтею про службову недбалість.

Київська міська прокуратура дійшла висновку, що перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник завдав Раді національної безпеки та оборони України збитків майже 48 млн гривень. За цим фактом чиновнику і було вручено підозру за статтею про службову недбалість, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у вівторок, 25 січня.

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За версією слідства, Київська міська рада надала у постійне користування Апарату РНБО ділянку, розташовану по вул. Щусєва у Шевченківському районі міста, для будівництва, використання та обслуговування житлових будинків, проте вже у 2019 році відомство було позбавлене прав на ділянку. Це сталося після того, як на підставі акта перевірки чиновниками КМДА було підготовлено відповідний проєкт розпорядження у зв'язку з тим, що "земельна ділянка за цільовим призначенням не використовується". При цьому будь-яких документів, що підтверджують це, РНБО не отримувала.

Офіс генпрокурора також повідомив, що юридичне управління апарату КМДА дійшло висновку про невідповідність проєкту розпорядження українському законодавству, проте "один із заступників голови КМДА незаконно підписав його".

"Такими діями державному органу завдано майже 48 млн грн збитків, що підтверджується висновками проведеної судової оцінно-земельної експертизи", — йдеться у заяві.

Крім цього, відомство додало, що незаконність розпорядження підтверджується рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанції.

У зв'язку з цим прокурори повідомили першого заступника про підозру за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відомство не розголошує імені підозрюваного, проте раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що йдеться про його першого заступника Миколу Поворозника. Також на фотографії, яку оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора, можна розрізнити главу міста та його заступника.

[ + – ] Пост Офісу генпрокурора

Сам Поворозник у своєму Facebook назвав повідомлення йому про підозру "черговим кроком у політичному тиску на столичну владу". Крім цього, чиновник висловив думку, що під час вручення йому повідомлення прокурори порушили закон, оскільки йому не роз'яснили суть підозри.

"Нічого іншого, окрім політики, в таких підозрах я не бачу. Триває і посилюється тиск на місцеву владу. Воно вже два роки, за великим рахунком, триває. І цей тиск відбувається для того, щоб дестабілізувати управління містом", — написав перший. заступник голови КМДА.

[ + – ] Пост Поворозника

Крім цього, Поворозник прикріпив до свого посту фотографії, як стверджується, території ділянки до того, як місто забрало у РНБО права управління нею, і після.

[ + – ] Фотографії ділянки

Раніше Фокус розповідав про обшуки в Київській міській державній адміністрації, які Кличко назвав спробою центральної влади знищити його репутацію.

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