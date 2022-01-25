В Офисе генпрокурора объяснили, за что первому заму Кличко вручили подозрение (фото)

Следствие считает, что Николай Поворозник нанес государству ущерб почти в 48 млн гривен. Поэтому было начато расследование по статье о служебной халатности.

Киевская городская прокуратура пришла к выводу, что первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника нанес Совету национальной безопасности и обороны Украины ущерб почти в 48 млн гривен. По этому факту чиновнику и было вручено подозрение по статье о служебной халатности, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 25 января.

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По версии следствия, Киевский городской совет предоставил в постоянное пользование Аппарату СНБО участок, расположенный по ул. Щусева в Шевченковском районе города, для строительства, использования и обслуживания жилых домов, однако уже в 2019 году ведомство было лишено прав на участок. Это произошло после того, как на основании акта проверки чиновниками КГГА был подготовлен соответствующий проект распоряжения в связи с тем, что "земельный участок по целевому назначению не используется". При этом каких-либо подтверждающих это документов СНБО не получало,

Офис генпрокурора также сообщил, что юридическое управление аппарата КГГА пришло к выводу о несоответствии проекта распоряжения украинскому законодательству, однако "один из заместителей главы КГГА незаконно него подписал".

"Такими действиями государственному органу причинен почти 48 млн грн ущерба, что подтверждается выводами проведенной судебной оценочно-земельной экспертизы", — говорится в заявлении.

Помимо этого ведомство добавило, что незаконность распоряжения подтверждается решениями административных судов первой и апелляционной инстанции.

В связи с этим прокуроры сообщили первому заместителю о подозрении по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ведомство не разглашает имени подозреваемого, однако ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что речь идет о его первом заместителе Николаем Поворознике. Также на фотографии, которую обнародовала пресс-служба Офиса генпрокурора, можно различить главу города и его заместителя.

[ + – ] Пост Офиса генпрокурора

Сам Поворозник в своем Facebook назвал сообщение ему о подозрении "очередным шагом в политическом давлении на столичные власти". Помимо этого чиновник выразил мнение, что во время вручения ему уведомления прокуроры нарушили закон, так как ему не разъяснили суть подозрения.

"Ничего другого, кроме как политику, в таких подозрениях я не вижу. Продолжается и усиливается давление на местные власти. Оно уже два года, по большому счету, длится. И это давление происходит для того, чтобы дестабилизировать управление городом", — написал первый замглавы КГГА.

[ + – ] Пост Поворозника

Помимо этого Поворозник прикрепил к своему посту фотографии, как утверждается, территории участка до того, как город забрал у СНБО права управления им, и после.

[ + – ] Фотографии участка

Ранее Фокус, рассказывал об обысках в Киевской городской государственной администрации, которые Кличко назвал попыткой центральной власти уничтожить его репутацию.

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