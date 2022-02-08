"Корона за розкладом": Резніков вдруге захворів на коронавірус (фото)

Міністр оборони України працює в режимі самоізоляції та каже, що легше переносить захворювання, ніж у першу хвилю. Його кішка дотримується маскового режиму.

Міністр оборони Олексій Резніков вдруге захворів на коронавірус. Про це він написав у Facebook.

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"Доповнив статистику. Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2862 нових випадки коронавірусу на добу. Я теж потрапив сюди", – повідомив він.

Резніков зазначив, що почувається добре і перебуває на самоізоляції, але у робочому режимі.

"За майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв'язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки своєчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю", – додав чиновник.

Резнікова побажав усім здоров'я та порадив вакцинуватися.

"Рися не хворіє, але маскового режиму дотримується. Війна війною, а "корона" та котики за розкладом", – прокоментував чиновник фотографію кота.

[ + – ] Кішку звуть Рися

Нагадаємо, що Резніков вже хворів на COVID-19 у листопаді 2020 року. Тоді він був на посаді міністра з питань реінтеграції окупованих територій і говорив, що його голос – "конкуренція Висоцькому, з приємною хрипотою".

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. З 11 лютого до "червоної" зони епіднебезпеки перейдуть Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Фокусу розповідав, як країною поширюються штами "омікрон" і "дельта". Він рекомендував вакцинувати дітей віком від 12 років.