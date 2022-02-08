"Корона по расписанию": Резников второй раз заболел коронавирусом (фото)

Министр обороны Украины работает в режиме самоизоляции и говорит, что легче переносит заболевание, чем в первую волну. Его кошка соблюдает масочный режим.

Министр обороны Алексей Резников второй раз заболел коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

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"Дополнил статистику. По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2862 новых случаев коронавируса в сутки. Я тоже попал сюда", – сообщил он.

Резников отметил, что чувствует себя хорошо и пребывает на самоизоляции, но в рабочем режиме.

"За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну", – добавил чиновник.

Резникова пожелал всем здоровья и посоветовал вакцинироваться.

"Рыся не болеет, но масочный режим соблюдает. Война войной, а "корона" и котики по расписанию", – прокомментировал чиновник фотографию кота.

[ + – ] Кошку зовут Рыся

Напомним, что Резников уже болел COVID-19 в ноябре 2020 года. Тогда он пребывал в должности министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и говорил, что его голос – "конкуренция Высоцкому, с приятной хрипотцой".

В Украине растет заболеваемость коронавирусом. С 11 февраля в "красную" зону эпидопасности перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Фокусу рассказывал, как по стране распространяются штаммы "омикрон" и "дельта". Он рекомендовал вакцинировать детей от 12 лет.