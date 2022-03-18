"Візьміть паузу": Подоляк звернувся до "експертів" з переговорів та війни з Росією

Радник голови ОП стверджує, що якщо розкол країни продовжиться, то на Україну чекає "дуже нікчемний результат".

Влада України не збирається здавати національні інтереси держави. Про це сказав радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк у відеозверненні, яке опублікував у Telegram.

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"Ми точно не здамо жодного інтересу. Особливо заради наших дітей, які сьогодні сидять у підвалах під обстрілами Росії та героїв, які помирають на полі битви", – зазначив він.

Подоляк попросив усіх "експертів", котрі активно коментують хід бойових дій та переговорів з агресором, взяти паузу.

"Щоб ми довели, що Україна є дуже потужною країною і точно знає, що робити", — сказав радник.

Якщо продовжити розкол країни, Україна отримає "дуже й дуже нікчемний результат", а їй потрібна лише перемога, підсумував Подоляк.

Радник голови ОП 17 березня говорив, що одним з ключових питань на російсько-українських переговорах стало питання управління окупованим Кримом та Донбасом. Позиція Києва не змінилася, ці території мають бути у складі України, заявляв він.

Цього ж дня Подоляк заявив про можливість організації зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського найближчими тижнями. Ця зустріч може відбутися в будь-якій країні, крім Росії.

Радник голови Офісу президента також повідомляв, що узгодження мирної угоди між Україною та РФ може зайняти від кількох днів до 1,5 тижня.