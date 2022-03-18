"Возьмите паузу": Подоляк обратился к "экспертам" по переговорам и войне с Россией

Советник главы ОП утверждает, что если раскол страны продолжится, то Украину ждет "очень никчемный результат".

Власти Украины не собираются сдавать национальные интересы государства. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в видеообращении, которое опубликовал в Telegram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы точно не сдадим ни одного интереса. Особенно ради наших детей, которые сегодня сидят в подвалах под обстрелами России и героев, которые умирают на поле битвы", – отметил он.

Подоляк попросил всех "экспертов", которые активно комментируют ход боевых действий и переговоров с агрессором, взять паузу.

"Чтобы мы доказали, что Украина – очень мощная страна и точно знает, что делать", – сказал советник.

Если продолжить раскол страны, Украина получит "очень и очень никчемный результат", а ей нужна только победа, подытожил Подоляк.

Советник главы ОП 17 марта говорил, что одним из ключевых вопросов на российско-украинских переговорах стал вопрос управления оккупированным Крымом и Донбассом. Позиция Киева не изменилась, эти территории должны быть в составе Украины, заявлял он.

В этот же день Подоляк заявил о возможности организации встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшие недели. Эта встреча может произойти в любой стране, кроме России.

Советник главы Офиса президента также сообщал, что согласование мирного соглашения между Украиной и РФ может занять от нескольких дней до 1,5 недели.