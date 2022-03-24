П'ять народних депутатів залишили фракцію "ОПЗЖ"

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, відповідні заяви вже написані.

Як повідомляє нардеп фракції ЄС Олексій Гончаренко, ще п'ять нардепів із фракції "ОПЗЖ" у Верховній Раді написали заяви на вихід. Серед них: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Наталія Приходько.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"П'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Наталія Приходько. П'ята колона в Україні розчиняється на очах", — написав Гончаренко в себе в Telegram.

До цього 15 березня фракцію залишили нардепи Вадим Столар, Олександр Фельдман, Тетяна Плачкова та Ігор Абрамович. У коментарі "Радіо Свобода" харківський бізнесмен Олександр Фельдман пояснив, що більше не може бути частиною фракції, яка два роки говорила про необхідність миру та дружби з Росією.

"Який може бути світ, якщо Росія на нас напала і бомбардує зараз наші міста!? Вона знищила Харків! Немає більше Харкова!" — заявив Фельдман.

Варто зауважити, що рішенням РНБО від 20 березня на час воєнного стану заборонено роботу 11 політичних партій, лідери та члени яких продукують проросійську риторику. До списку потрапила парламентська політсила "ОПЗЖ". Поки що фракція "ОПЗЖ" у Верховній Раді продовжує функціонувати. За словами заступника голови ВР Олександра Корнієнка, в парламенті консультуються з Мін'юстом про припинення її діяльності.

"Ми зараз у стані консультацій з Міністерством юстиції. Поки за законом це виглядає, що це має бути судовий процес", — повідомив Корнієнко в ефірі телемарафону.

Віцеспікер ВР додав, що Мін'юст може запропонувати свій механізм розв'язання питання. Також у Верховній Раді працюють над документом, який дозволить із народної ініціативи відкликати з місцевих рад депутатів заборонених проросійських партій.

Водночас "ОПЗЖ" не єдина політсила, яку залишають нардепи. За інформацією Гончаренка, з "Батьківщини" вирішив вийти парламентський депутат Антон Яценко, який раніше входив до депутатської групи "За Майбутнє".

За словами експертів, з якими розмовляв Фокус, від початку повномасштабної війни в Україні попит на проросійські партії зник. За словами політолога Ігоря Петренка, "ОПЗЖ" та іншим ідеологічно близьким до неї проєктам кінець. У перспективі на уламках "ОПЗЖ" можуть з'явитися нові проєкти, але без співчутливих до Росії наративів.

"Юрій Бойко (один із глав "ОПЗЖ") давно відійшов від проросійських висловлювань. Тому є ймовірність, що після війни з'являться нові проєкти на уламках ОПЗЖ, лідери яких сконцентруються на господарських питаннях — обіцятимуть відбудувати міста, підняти країну", — говорив Фокусу Петренко.

Як писав раніше Фокус, українська розвідка з'ясувала, що Путіна можуть усунути його ж олігархи. Йдеться про різні методи, добре відомі російському диктатору, адже за час його президентства Кремль десятки разів прибирав неугодних.