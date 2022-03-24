Пять народных депутатов покинули фракцию "ОПЗЖ"

По информации нардепа Алексея Гончаренко, соответствующие заявления уже написаны.

Как сообщает нардеп фракции ЕС Алексей Гончаренко, еще пять нардепов из фракции "ОПЗЖ" в Верховной Раде написали заявления на выход. Среди них Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Наталья Приходько.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Наталья Приходько. Пятая колона в Украине растворяется на глазах", — написал Гончаренко у себя в Telegram.

До этого 15 марта фракцию покинули нардепы Вадим Столар, Александр Фельдман, Татьяна Плачкова и Игорь Абрамович. В комментарии "Радио Свобода" харьковский бизнесмен Александр Фельдман объяснил, что больше не может быть частью фракции, которая два года говорила про необходимость мира и дружбы с Россией.

"Какой может быть мир, если Россия на нас напала и бомбит сейчас наши города!? Она уничтожила Харьков ! Нет больше Харькова!", – заявил Фельдман.

Стоит заметить, что решением СНБО от 20 марта на время военного положения запрещена работа 11 политических партий, лидеры и члены которых продуцируют пророссийскую риторику. В список попала парламентская политсила "ОПЗЖ". Пока что фракция "ОПЗЖ" в Верховной Раде продолжает функционировать. По словам заместителя председателя ВР Александра Корниенко, в парламенте консультируются с Минюстом по поводу прекращения ее деятельности.

"Мы сейчас в состоянии консультаций с Министерством юстиции. Пока по закону это выглядит так, что это должен быть судебный процесс", — сообщил Корниенко в эфире телемарафона.

Вице-спикер ВР добавил, что Минюст может предложить свой механизм решения вопроса. Также в Верховной Раде работают над документом, который позволит по народной инициативе отозвать из местных советов депутатов запрещенных пророссийских партий.

Вместе с тем, "ОПЗЖ" не единственная политсила, которую покидают нардепы. По информации Гончаренко, из "Батькивщины" решил выйти парламентский депутат Антон Яценко, ранее входивший в депутатскую группу "За Майбутне".

По словам экспертов, с которыми беседовал Фокус, с начала полномасштабной войны в Украине спрос на пророссийские партии исчез. По словам политолога Игоря Петренко, "ОПЗЖ" и прочим идеологически близким к ней проектам конец. В перспективе на осколках "ОПЗЖ" могут появиться новые проекты, но без сочувствующих России наративов.

"Юрий Бойко (один из председателей "ОПЗЖ") давно отошел от пророссийских высказываний. Потому есть вероятность, что после войны появятся новые проекты на обломках ОПЗЖ, лидеры которых сконцентрируются на хозяйственных вопросах — будут обещать отстроить города, поднять страну", — говорил Фокусу Петренко.

Как писал ранее Фокус, украинская разведка выяснила, что Путина могут устраниться его же олигархи. Речь идет о разных методах, хорошо известных российскому диктатору, ведь за время его президентства, Кремль десятки раз убирал неугодных.