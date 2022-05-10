Колишній нардеп Давид Жванія загинув під обстрілом у "сірій зоні", — Геращенко

Радник голови МВС називає експолітика неофіційним представником держкорпорації "Росатом". За його даними, Давид Жванія потрапив під обстріл біля блокпоста ЗС РФ у селі Новопокровка Запорізької області.

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Колишній український нардеп Давид Жванія загинув під час обстрілу в "сірій зоні". Про це повідомив у Telegram радник голови МВС України Антон Геращенко з посиланням на власні джерела.

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Жванія потрапив під обстріл біля блокпоста російських окупантів у селі Новопокровка Запорізької області, уточнив Геращенко.

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Радник глави МВС наголосив на наявності у Жванії громадянства РФ. Він був неофіційним представником російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом", додав Геращенко.

"У цій історії питань більше, ніж відповідей, особливо, що він робив у "сірій зоні", — підсумував радник.

Деякі Telegram-канали пишуть, що артилерійський снаряд влучив в автомобіль Volkswagen, у його салоні були Жванія та інший пасажир — чоловік 1972 року народження. Внаслідок вибуху Жванія загинув, а другий пасажир вижив.

Тіло Жванії, за даними джерел, знаходиться на тимчасово окупованій території України, порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці на момент публікації новини офіційно не коментували інформацію про загибель Жванії.

Шлях Давида Жванії в українській політиці

Давид Жванія родом із Тбілісі. Політик говорив, що жив в Україні з 1991 року, громадянство країни отримав у 1999-му.

У 1998-му Жванія став президентом підприємства Brinkford Cons. LTD Україна, яке постачало російське ядерне паливо для українських АЕС. 2002 року його обрали народним депутатом від блоку "Наша Україна".

З лютого по вересень 2005 року Жванія був на посаді міністра з питань надзвичайних ситуацій в уряді Юлії Тимошенко. З грудня 2012 року по листопад 2014 був знову народним депутатом України VII скликання. Він балотувався самовисуванцем по одномандатному округу №140 на Одещині.

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Під час подій Євромайдану в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року вийшов із "Партії регіонів".

Фокус раніше писав, що в січні 2012 року Жванію викликали на допит у Держбюро розслідувань як свідка у справі про масові протести на Майдані. Екснардеп тоді говорив про наявність повної інформації про те, що відбувається в Україні у 2014-2015 роках.

Жванія розповідав про створення п'ятим президентом України, лідером партії «Європейська солідарність» Петром Порошенком мережі іноземних агентів в Україні. За словами політика, Порошенко зробив це в обмін на підтримку Демократичної партії США на виборах президента у 2014 році.