Бывший нардеп Давид Жвания погиб под обстрелом в "серой зоне", — Геращенко

Советник главы МВД называет экс-политика неофициальным представителем госкорпорации "Росатом". По его сведениям, Давид Жвания попал под обстрел возле блокпоста ВС РФ в селе Новопокровка Запорожской области.

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Бывший украинский нардеп Давид Жвания погиб во время обстрела в "серой зоне". Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко со ссылкой на собственные источники.

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Жвания попал под обстрел около блокпоста российских оккупантов в селе Новопокровка Запорожской области, уточнил Геращенко.

[ + – ] Геращенко заявил о наличии у Жвании российского гражданства

Советник главы МВД подчеркнул наличие у Жвании гражданство РФ. Он был неофициальным представителем российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом", добавил Геращенко.

"В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне", – заключил советник.

Некоторые Telegram-каналы пишут, что артиллерийский снаряд попал в автомобиль Volkswagen, в его салоне были Жвания и другой пассажир – мужчина 1972 года рождения. В результате взрыва Жвания погиб, а второй пассажир выжил.

Тело Жвании, по данным источников, находится на временно оккупированной территории Украины, возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Правоохранительные органы Украины на момент публикации новости официально не комментировали информацию о гибели Жвании.

Путь Давида Жвании в украинской политике

Давид Жвания родом из Тбилиси. Политик говорил, что жил в Украине с 1991 года, гражданство страны получил в 1999-м.

В 1998-м Жвания стал президентом предприятия Brinkford Cons. LTD Украина, которое поставляло российское ядерное топливо для украинских АЭС. В 2002 году его избрали народным депутатом от блока "Наша Украина".

С февраля по сентябрь 2005 года Жвания был на посту министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Юлии Тимошенко. С декабря 2012 года по ноябрь 2014-го был снова народным депутатом Украины VII созыва. Он баллотировался самовыдвиженцем по одномандатному округу №140 в Одесской области.

[ + – ] Жвания говорил о "компроматах" на Порошенко

Во время событий Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года вышел из "Партии регионов".

Фокус ранее писал, что в январе 2012 года Жванию вызывали на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о массовых протестах на Майдане. Экс-нардеп тогда говорил о наличии полной информацией о происходящем в Украине в 2014-2015 годах.

Жвания рассказывал о создании пятым президентом Украины, лидером партии Европейская солидарность Петром Порошенко сети иностранных агентов в Украине. По словам политика, Порошенко сделал это в обмен на поддержку Демократической партии США на выборах президента в 2014 году.