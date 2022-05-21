Зеленський повернув Олексія Кулебу керувати Київською ОДА замість генерала Павлюка

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк очолював ОДА під час спроб російських військ захопити столицю. Під його керівництвом усю область було звільнено.

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє сайт глави держави.

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Указом №353/2022 призначається Олексій Кулеба на посаду голови Київської ОДА, а указ №353/2022 звільняє з цієї посади екскомандувача ООС Олександра Павлюка.

Олександр Павлюк очолив облдержадміністрацію під час російського вторгнення. Маючи бойовий досвід, генерал-лейтенант зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою й органами місцевого самоврядування в регіоні.

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Також під керівництвом Павлюка довкола української столиці звели нові потужні оборонні лінії. Як зазначають у публікації, за каденції Павлюка Київську область повністю звільнили від російських загарбників.

Після звільнення регіону від окупантів розпочалися роботи щодо відновлення інфраструктури Київщини, розмінування територій, розчищення завалів, відновлення дорожньої мережі. У населені пункти почали повертати воду, газ і електроенергію.

Олексій Кулеба очолював Київську ОДА до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Обіймав посаду з 8 лютого до 15 березня. З 15 березня генерал-лейтенант Павлюк тимчасово обійняв посаду голови ОДА.

Нагадаємо, 20 травня в Офісі президента заявили, що розмінування Київської області завершено. Також у регіоні на 100% відновили енергозбереження.

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