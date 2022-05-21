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Зеленський повернув Олексія Кулебу керувати Київською ОДА замість генерала Павлюка

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Олексій Кулеба

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк очолював ОДА під час спроб російських військ захопити столицю. Під його керівництвом усю область було звільнено.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє сайт глави держави.

Указом №353/2022 призначається Олексій Кулеба на посаду голови Київської ОДА, а указ №353/2022 звільняє з цієї посади екскомандувача ООС Олександра Павлюка.

Олександр Павлюк очолив облдержадміністрацію під час російського вторгнення. Маючи бойовий досвід, генерал-лейтенант зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою й органами місцевого самоврядування в регіоні.

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Також під керівництвом Павлюка довкола української столиці звели нові потужні оборонні лінії. Як зазначають у публікації, за каденції Павлюка Київську область повністю звільнили від російських загарбників.

Після звільнення регіону від окупантів розпочалися роботи щодо відновлення інфраструктури Київщини, розмінування територій, розчищення завалів, відновлення дорожньої мережі. У населені пункти почали повертати воду, газ і електроенергію.

Олексій Кулеба очолював Київську ОДА до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Обіймав посаду з 8 лютого до 15 березня. З 15 березня генерал-лейтенант Павлюк тимчасово обійняв посаду голови ОДА.

Нагадаємо, 20 травня в Офісі президента заявили, що розмінування Київської області завершено. Також у регіоні на 100% відновили енергозбереження.

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