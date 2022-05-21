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Политика Российско-украинская война

Зеленский вернул Алексея Кулебу руководить Киевской ОГА вместо генерала Павлюка

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Алексей Кулеба

Генерал-лейтенант Александр Павлюк возглавлял ОГА во время попытки российских войск захватить столицу. Под его руководством вся область была освобождена.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной госадминистрации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указом №353/2022 назначается Алексей Кулеба на должность главы Киевской ОГА, а указ №353/2022 увольняет с этой должности экс-командующего ООС Александра Павлюка.

Александр Павлюк возглавил облгосадминистрацию во время российского вторжения. Обладая боевым опытом, генерал-лейтенанту удалось усилить взаимодействие между военными, исполнительной властью и органами местного самоуправления в регионе.

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Также под руководством Павлюка вокруг украинской столицы возвели новые мощные оборонительные линии. Как указывают в публикации, при каденции Павлюка Киевскую область полностью освободили от российских захватчиков.

После освобождения региона от оккупантов начались работы по восстановлению инфраструктуры Киевщины, разминирование территорий, расчистка завалов, восстановление дорожной сети. В населенные пункты начали возвращать воду, газ и электроэнергию.

Алексей Кулеба возглавлял Киевскую ОГА до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Занимал должность с 8 февраля по 15 марта. С 15 марта генерал-лейтенант Павлюк временно занял должность главы ОГА.

Напомним, 20 мая в Офисе президента заявили, что разминирование Киевской области завершено. Также в регионе на 100% восстановили энергосбережение.

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