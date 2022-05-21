Зеленский вернул Алексея Кулебу руководить Киевской ОГА вместо генерала Павлюка

Генерал-лейтенант Александр Павлюк возглавлял ОГА во время попытки российских войск захватить столицу. Под его руководством вся область была освобождена.

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной госадминистрации. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Указом №353/2022 назначается Алексей Кулеба на должность главы Киевской ОГА, а указ №353/2022 увольняет с этой должности экс-командующего ООС Александра Павлюка.

Александр Павлюк возглавил облгосадминистрацию во время российского вторжения. Обладая боевым опытом, генерал-лейтенанту удалось усилить взаимодействие между военными, исполнительной властью и органами местного самоуправления в регионе.

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Также под руководством Павлюка вокруг украинской столицы возвели новые мощные оборонительные линии. Как указывают в публикации, при каденции Павлюка Киевскую область полностью освободили от российских захватчиков.

После освобождения региона от оккупантов начались работы по восстановлению инфраструктуры Киевщины, разминирование территорий, расчистка завалов, восстановление дорожной сети. В населенные пункты начали возвращать воду, газ и электроэнергию.

Алексей Кулеба возглавлял Киевскую ОГА до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Занимал должность с 8 февраля по 15 марта. С 15 марта генерал-лейтенант Павлюк временно занял должность главы ОГА.

Напомним, 20 мая в Офисе президента заявили, что разминирование Киевской области завершено. Также в регионе на 100% восстановили энергосбережение.

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