Киев — не Кабул. Почему миссия США в Афганистане провалилась, а в Украине имеет успех

То, что хорошо работает в одной стране (доктрина, организация и оборудование), не обязательно хорошо приживается в другой. Чтобы военная миссия была успешной, необходимо иметь представление о культуре и обществе, стоящими за обучаемой армией.

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Возможно, кого-то шокирует данный факт, но Украина – не Афганистан. Наше утверждение настолько очевидно, что кажется гротескным – но похоже, что об этом следует напомнить экспертам, которые восхищаются успешными учениями США и НАТО для украинцев и словно забыли о фиаско Афганской национальной армии, которую прошлым летом также тренировали США и НАТО.

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Фокус перевел текст Эрика Бэлоу, посвященный российско-украинской войне и размышлениям о том, почему Украина — это не Афганистан.

Чему учит провал миссии США в Афганистане и успех в Украине

Сравнение этих учений (в Афганистане и в Украине) свидетельствует о полном непонимании не только сути тренировочных миссий, но и сравниваемых стран и их культур. Более того, большинство экспертов, предлагающих объяснения причин развала Афганской национальной армии (АNА), сами этих причин не понимают. Есть ли вообще разумные основания сравнивать эти две миссии?

Давайте начнем со сходства

Инструкторы США и НАТО провели много времени как в Афганистане (20 лет), так и в Украине (около 8 лет), и обе страны получили оружие, произведенное на Западе.

Конец.

Хм, надо же, какая короткая статья. Неловко вышло.

Кажется, стоит немного углубиться в суть вопроса, обсудив тренировочную миссию НАТО в Афганистане (NTM-A) и причины ее провала, а затем сравнить ситуацию в Афганистане с Украиной и обдумать причины успеха Украины во второй части статьи.

[ + – ] Автор ест тушеную баранину вместе с афганскими солдатами и переводчиками (терпами)

Тренировочная миссия НАТО в Афганистане

До моего приезда в Афганистан в 2007 году НТМ-А уже была обречена на провал. Откровенно говоря, то, что ANA (Афганская национальная армия) продержалась столько времени, – заслуга тысяч специальных советников, которые несли бремя миссии через кровь, пот и слезы в течение почти 20 лет.

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Афганцев также сильно критиковали за то, что они не сражались. На самом же деле, если афганцы и умеют что-то делать, так это сражаться. В стихах, романах и книгах по истории рассказывается о боевом мастерстве афганцев. К тому же нельзя сказать, что талибы и АNА набирались из двух совершенно разных групп населения. Несмотря на присутствие иностранных бойцов, Талибан всегда оставался афганским движением.

Итак, у нас есть один народ, но два разных результата. Почему так?

Об этом лучше всего высказался в августе 2021 года представитель Талибана Сухаил Шахин: Талибан как военная сила был движением, созданным афганцами, в то время как АNА дословно переписали с американской доктрины, перевели на дари и передали афганцам. (Да, это не шутка).

Клонирование армии США в афганских условиях

В 2007 году целый отряд бывших сержантов армии США работал на оборонного подрядчика под названием MPRI, который занимался сбором руководств по американским доктринам и их переводом на дари и пушту.

С одной стороны, подход казался логичным: взять рабочий шаблон и заставить его работать в другом месте. Но планировщики из Международного командования содействия безопасности (ISAF) и NTM-A проигнорировали одну проблему, связанную с таким подходом: это решение предполагало наличие огромного пласта социальных и культурных условий, которых не хватало для поддержки армии американского образца.

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Проще говоря, в США существует невероятно запутанная и сложная система военной логистики. Это позволяет США размещать войска в любой точке мира по первому требованию и оставаться там в течение, скажем, 20 лет или около того. Для этого требуется не только большая промышленная база (которой у Афганистана нет), но и высококвалифицированное, образованное население (в 2007 году уровень грамотности в Афганистане составлял 35%).

С социальной и экономической точки зрения, навязанная афганцам логистическая структура не имела смысла. Она также совершенно не соответствовала тактическим и оперативным реалиям Афганистана.

Почему я сразу перехожу к логистике? Видите ли, если ее игнорировать, случаются нехорошие вещи. Но неправильная логистическая структура в армии равносильна полному игнорированию логистики.

[ + – ] Клонирование армии США в афганских условиях было ошибкой

Логистика США разработана как "экспедиционная" – это означает, что ее можно развертывать по всему миру в странах, не имеющих выхода к морю, и снабжать значительную часть своих вооруженных сил в течение двух десятилетий. Угадайте, кому это было не нужно? Афганистану. Тем не менее, мы выстроили афганскую логистику так, чтобы она функционировала точно так же, как логистика США, не задумываясь о необходимости такого шага.

Разумеется, это отразилось на нашем подходе к структурированию и оснащению афганских боевых формирований. Мы создали и оснастили их так, чтобы они были практически идентичны американским боевым формированиям и функционировали как общевойсковые команды (интеграция артиллерии и воздушной мощи с маневренными силами). Для ведения боевых действий таким образом требуется большая подготовка, специальное оборудование и вспомогательный персонал, особенно когда речь идет о применении авиации. Поскольку в Афганистане нет авиационной промышленности и специалистов, способных обслуживать военные самолеты, эти работы выполняются по контракту.

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Однако следует отметить, что если афганцы и умеют что-то делать, так это выгонять захватчиков из Афганистана. В 1980-х годах, когда русские пытались вторгнуться в Афганистан и установить в Кабуле правительство советского образца, они также тренировали свою собственную версию Афганской национальной армии. Пользуясь случаем, США поблагодарили Россию за поддержку Хо Ши Мина во Вьетнаме и продолжили наводнять Афганистан ракетами Stinger и AK47 на черном рынке, чтобы поддержать моджахедов (сейчас все это кажется очень знакомым). Другими словами, США улучшили уже существующую схему вместо того, чтобы пытаться создать ее заново.

По иронии судьбы, стратегия, которую США использовали против русских в Афганистане – поддержка местных бойцов и их перевооружение в соседних странах, – была почти идентична тому, как талибы будут бороться с США почти 20 лет спустя.

Итак, все это говорит о том, что мы не только не извлекли уроков из нашего собственного первого "успеха" в Афганистане – мы фактически повторили большинство тех же ошибок, которые совершил Советский Союз!

Крах АNА, а затем и правительства Гани был практически неизбежен, поскольку США прекратили финансирование гражданских подрядчиков, поддерживающих АNА. Тело пациента наконец-то отторгнуло чужеродные органы, которые ему пытались вживить благонамеренные, но невежественные хирурги. В Украине же нас ждет совершено иная картина.

Краткое сравнение примеров Афганистана и Украины

Язык и идентичность. Первый пункт довольно очевиден, но он может быть одним из самых важных для понимания причин неудач американцев в Афганистане и успехов в Украине.

Официальные границы Афганистана основаны скорее на том, где заканчиваются границы других стран, чем на том, где начинается сам "Афганистан". На этом пространстве живут семьи, составляющие племена, а племена группируются по своим этническим и языковым традициям. Они говорят на более чем сорока различных языках и представляют более сорока различных этносов и культурных традиций, таких как пуштуны, таджики, хазары, туркмены, узбеки и казахи. Афганцы редко ассоциируют себя с какой-либо национальной идентичностью. Если это и происходит, они, скорее всего, родом из Кабула и говорят на пушту и/или дари (афганский фарси).

[ + – ] Украина – не Афганистан Фото: РИА Новости

В Афганистане распространена поговорка, описывающая их отношения друг с другом: "Я против своего брата. Мой брат и я против моего двоюродного брата. Мой брат, мой двоюродный брат и я против чужака". Короче говоря, идентичность большинства афганцев по умолчанию основана на семейных и племенных связях и этнических традициях.

Идентичность "афганца" – это расплывчатое понятие, которое мало влияет на повседневную жизнь. Наиболее близкой западной аналогией, иллюстрирующей проблему афганской государственности, могла бы быть Югославия.

Украинцы, напротив, имеют общую этническую идентичность и в основном говорят на украинском языке. Конечно, многие украинцы говорят и по-русски, имеют русских друзей и, возможно, даже родственников, но они знают, что такое Украина, и знают, что значит быть украинцем.

Почему это важно? Афганская национальная армия использовалась в качестве механизма принуждения для создания чувства афганской нации. К тому же ей выпала честь быть созданной специально для борьбы с Талибаном. Если помните, в первой части мы обсуждали, как другое государство-оккупант за десять лет до этого уже пытался создать такую армию и достиг аналогичных результатов.

Будучи инструктором в кандаке (батальоне) Афганской национальной армии, я создал класс для обучения базовой пехотной тактике. Сначала говорил я. Потом говорил мой переводчик. Потом начинали говорить два парня в углу.

Я снова говорил. Мой переводчик опять переводил. Затем брали слово два парня в углу. Так повторялось вновь и вновь.

Наконец, я спросил своего переводчика, что происходит и зачем все так много говорят. Его ответ поразил меня, и именно тогда меня осенило, насколько сложной задачей станет формирование "национальной" армии в Афганистане. Мой переводчик, говорящий на дари и пушту, объяснил мне, что один из наших солдат понимал урду. Поэтому его приятель переводил мои указания с дари на урду. Мы играли в испорченный телефон с английского на дари/пушту и затем на урду. Эта проблема существовала во всей армии.

У инструкторов в Украине такой проблемы не было. Им требовался перевод только на украинский и, может быть, иногда на русский.

Образование. В начале войны в Афганистане уровень грамотности афганцев составлял 35%. В Украине же уровень грамотности составляет 99,7%.

Если помните, в первой части я рассказывал, как американская компания-подрядчик переводила американские военные руководства на языки дари и пушту. Учитывая усугубляющиеся проблемы работы с сорока разными языками и низкий уровень грамотности, проблематичность такого подхода не требует объяснений.

Афганцы – умные люди. Это необходимая предпосылка для выживания в условиях ландшафта, напоминающего лунный. Но образование, косвенным показателем которого является уровень грамотности, конвертируется в нечто важное для военного применения: обучаемость.

Почему это важно? Обучение в структурированной среде – это наработанное поведение. Сохранение знаний, полученных в структурированной среде, – приобретенный навык. Проблема, с которой сталкивались инструкторы ANA, заключалась в том, что афганские солдаты, несмотря на обучение определенным задачам или навыкам, часто возвращались к старым привычкам или поведению. Очень трудно тренировать армию, в которой каждый пытается действовать по-своему.

У меня есть основания полагать, что инструкторы НАТО в Украине не сталкивались с этой проблемой.

Военные традиции. Наконец, Афганистан – это общество, в котором войной обычно занимаются воины. Украина имеет давние военные традиции с централизованной армией, и военные действия ведутся обученными солдатами. Для стороннего наблюдателя это может показаться не очень важным различием, и многие военные, включая армию США, путают понятия воина и солдата.

Вот несколько обобщенных примеров различий между воинами и солдатами.

Воин – это человек, который учился сражаться с детства и использует этот навык для достижения успеха на поле боя. Я люблю говорить: "В США отцы учат своих сыновей бросать бейсбольные мячи. В Афганистане папы учат своих сыновей стрелять из минометов, чтобы убивать захватчиков". Афганские боевые традиции неразрывно связаны с семьей, кланом и племенем.

Солдат, напротив, – это человек, который обучен действовать в составе подразделения. Отдельно взятый солдат вряд ли превзойдет воина. Однако подразделение призвано быть суммой, превышающей значение ее частей, и подразделение солдат способно превзойти группу воинов. (Римские легионы, столкнувшиеся с галльскими воинами, – хороший исторический пример противостояния формаций солдат против групп воинов).

Почему это важно? Все очень просто: учебной миссии НАТО в Афганистане пришлось начинать с нуля и создавать армию в воинственном обществе без национальной идентичности и объединяющего языка, которое не было приучено к обучению в структурированной среде.

Украина располагает сформированной армией и образованным населением, способным обучаться коллективным солдатским задачам. Другими словами, к тому времени, когда НАТО решило помочь улучшить их армию, у Украины была примерно 500-летняя фора по сравнению с Афганистаном.

Партнерство НАТО с Украиной

Генерал-лейтенант армии в отставке Марк Хертлинг опубликовал потрясающую статью, в которой противопоставил российскую и украинскую армии. В этой статье он подробно описывает многие реформы, проведенные украинской армией после 2014 года.

Одной из самых важных реформ стало создание профессионального сержантского корпуса и распространение лидерства на уровень небольших подразделений. Интересно, что обучить афганцев этой концепции было несложно, поскольку они склонны искать сильных формальных и неформальных лидеров на тактическом уровне (то есть хороших воинов).

Как только в Украине был создан корпус сержантского состава, смогли укорениться и другие реформы, направленные на ведение общевойсковой войны. АNА тоже пытались заниматься чем-то подобным, но для обеспечения новых возможностей они всегда зависели от сил НАТО или подрядчиков, финансируемых НАТО. В случае украинской армии реформы поддерживались украинскими организациями и инфраструктурой.

Помните — в первые несколько недель российского вторжения украинцы сражались только тем, что у них было в наличии. Они могут зависеть от НАТО в плане замены вооружений и оборудования, но они не зависят и никогда не зависели от НАТО в его эксплуатации.

[ + – ] Помните: в первые несколько недель российского вторжения украинцы сражались только тем, что у них было в наличии Фото: Генштаб ВСУ

Заключение. Так почему же Киев — не Кабул?

Надеюсь, эта статья немного прояснили, почему бесполезно сравнивать результаты учебных миссий в Афганистане и Украине. Чтобы понять секрет "успеха" учебной миссии, необходимо иметь представление о культуре и обществе, стоящими за обучаемой армией. Как НАТО увидело в Афганистане, то, что хорошо работает в одной стране (американская доктрина, организация и оборудование), не обязательно хорошо приживается в другой. Так зачем же ожидать чего-то иного?

Реальные условия для успешного обучения и трансформации украинской армии всегда были гораздо ближе к показателям других армий Восточного блока/бывших стран Варшавского договора.

Более половины стран-членов НАТО – это бывшие советские республики или прокси-государства. Таким образом, модель для прогнозирования успешного реформирования украинской армии не должна быть основана на результатах попыток НАТО создать и обучить афганскую армию. Действенный пример для прогнозирования успешности усилий НАТО в Украине – включение бывших членов Варшавского договора в само НАТО. (Похоже, это чертовски пугает Путина).

Об авторе

Эрик Бэлоу – бывший офицер пехоты, военный аналитик. Любит кофе, собак, джипы, хоккей и свою семью.