Адміністрація Байдена 23 червня оголосить про надання Україні ще $500 млн, — CNN

Новий пакет допомоги, за даними журналістів, включатиме додаткові РСЗВ HIMARS і боєприпаси для реактивної артилерії.

У четвер, 23 червня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання чергової військової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела в Білому домі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними інсайдерів, загальна сума нової військової допомоги може становити $500 млн.

Як зазначає CNN, адміністрація Джо Байдена 23 червня може оголосити про передачу українським військовослужбовцям високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS і боєприпасів для РСЗВ.

Білий дім у коментарі журналістам не зміг підтвердити інформацію про нову військову допомогу для України. Проте представники адміністрації Джо Байдена запевнили, що США й надалі "регулярно сприятимуть Києву у сфері безпеки".

Нагадаємо, 18 й 19 червня поліція Маямі оголосила старт програми Guns 4 Ukraine, яка передбачає викуп вогнепальної зброї в населення та подальшу її передачу українським військовослужбовцям. Правоохоронці Флориди пропонували громадянам від $50 до $150 залежно від типу озброєння.

Також повідомлялося, що США планують передати Україні додатково чотири системи залпового вогню HIMARS. За даними видання Politico, з ініціативою надання нової військової допомоги Києву виступило Міністерство оборони Сполучених Штатів. Якщо Білий дім підтримає пропозицію Пентагону, у розпорядженні України буде відразу вісім установок РСЗВ HIMARS.

Варто зазначити, що США пообіцяли надіслати системи HIMARS в Україну до кінця червня 2022 року. Разом із далекобійними РСЗВ у Київ повернуться військовослужбовці ЗСУ, які проходили навчання з використання сучасного озброєння.