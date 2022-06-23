Администрация Байдена 23 июня объявит о выделении Украине еще $500 млн, — CNN

Новый пакет помощи, по данным журналистов, будет включать дополнительные РСЗО HIMARS и боеприпасы для реактивной артиллерии.

В четверг, 23 июня, администрация президента США Джо Байдена объявит о выделении очередной военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

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По данным инсайдеров, общая сумма новой военной помощи может составлять $500 млн.

Как отмечает CNN, администрация Джо Байдена 23 июня может объявить о передаче украинским военнослужащим высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов для РСЗО.

Белый дом в комментарии журналистам не смог подтвердить информацию о новой военной помощи для Украины. Однако, представители администрации Джо Байдена заверили, что США будут и дальше "регулярно оказывать содействие Киеву в сфере безопасности".

Напомним, 18 и 19 июня полиция Майами объявила старт программы Guns 4 Ukraine, которая предусматривает выкуп огнестрельного оружия у населения и дальнейшую его передачу украинским военнослужащим. Правоохранители Флориды предлагали гражданам от $50 до $150 в зависимости от типа вооружения.

Также сообщалось, что США планируют передать Украине дополнительно четыре системы залпового огня HIMARS. По данным издания Politico, с инициативой выделения новой военной помощи Киеву выступило Министерство обороны Соединенных Штатов. В случае, если Белый дом поддержит предложение Пентагона, в распоряжении Украины будет сразу восемь установок РСЗО HIMARS.

Стоит отметить, что США пообещали отправить системы HIMARS в Украину до конца июня 2022 года. Вместе с дальнобойными РСЗО в Киев вернутся военнослужащие ВСУ, которые проходили обучение по использованию современного вооружения.