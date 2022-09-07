"Повторює наративи Путіна": нардеп Гончаренко звинуватив Труханова у підіграванні Кремлю

Заяви мера Одеси про "необхідність шукати компроміси з РФ" є небезпечними в умовах, коли ЗСУ продовжують звільняти території, сказав політик в інтерв'ю Фокусу.

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов, говорячи про необхідність переговорів з Росією та запобігання конфронтації, повторює "путінський наратив". Таку думка в інтерв'ю Фокусу висловив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами парламентаря, він ніколи не був прихильником Труханова. На минулих виборах мера в Одесі, які пройшли восени 2020 року, проукраїнські демократичні сили не змогли об'єднатися, через що до другого туру потрапив Труханов та представник ОПЗЖ Микола Скорик — Гончаренко назвав це "вибором між поганим і дуже поганим".

Коментуючи заяви мера Одеси про те, як він бачить деескалацію протистояння з Росією, Гончаренко дорікнув міському голові у використанні риторики Кремля.

"Щодо його заяв. Це якраз путінський наратив, "зараз давайте перемовини, зупинимо бойові дії на тих позиціях, які є, із захопленою п'ятою частиною України, і почнемо якісь беззмістовні довгострокові перемовини"… Такі заяви, безумовно, повторюють російський наратив, і вони небезпечні", — сказав нардеп.

Парламентарій при цьому не виключив, що переговори між Україною та Росією відбудуться, проте цей процес не має бути пов'язаний із припиненням зусиль Збройних сил України щодо звільнення території країни.

"Україна має зробити все, щоб звільнити свої території. І тільки у випадку якщо, не дай боже, ми побачимо, що або не все ми можемо звільнити, або за якихось інших обставин — не тому, що ми самі зупиняємося, а якщо виявиться, що ми десь не можемо іти далі — то одна історія. Але завдання стоїть звільнити всі території", — впевнений Гончаренко.

Нагадаємо, наприкінці серпня в інтерв'ю одному з італійських ЗМІ мер Одеси Геннадій Труханов заявив про необхідність пошуку компромісів із Кремлем для того, щоб уникнути ескалації у війні з РФ, зокрема застосування російською стороною ядерної зброї. Пізніше градоначальник опублікував пост, в якому розповів, що інформація про те, що він "закликав вести переговори з Росією", є "брехнею від першого до останнього слова", а всі переговори з Москвою повинні проходити після того, як ЗС РФ покинуть територію України.

Повне інтерв'ю народного депутата Олексія Гончаренка Фокусу можна прочитати на нашому сайті.