"Повторяет нарративы Путина": нардеп Гончаренко обвинил Труханова в подыгрывании Кремлю

Заявления мэра Одессы о "необходимости искать компромиссы с РФ" являются опасными в условиях, когда ВСУ продолжают освобождать территории, сказал парламентарий в интервью Фокусу.

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, говоря о необходимости переговоров с Россией и предотвращения конфронтации, повторяет "путинский нарратив". Такое мнение в интервью Фокусу выразил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам парламентария, он никогда не был сторонником Труханова. На прошлых выборах мэра в Одессе, которые прошли осенью 2020 года, проукраинские демократические силы не смогли объединиться, из-за чего во второй тур попал Труханов и представитель ОПЗЖ Николай Скорык — Гончаренко назвал это "выбором между плохим и очень плохим".

Комментируя заявления мэра Одессы о том, как он видит деэскалацию противостояния с Россией, Гончаренко упрекнул городского голову в использовании риторики Кремля.

"По его заявлениям. Это как раз путинский нарратив: "Сейчас давайте переговоры, остановим боевые действия на тех позициях, которые есть — с захваченной пятой частью Украины, и начнем какие-то бессодержательные долгосрочные переговоры"… Такие заявления, безусловно, повторяют российский нарратив, и они опасны", — сказал нардеп.

Парламентарий при этом не исключил, что переговоры между Украиной и Россией состоятся, однако этот процесс не должен быть связан с прекращением усилий Вооруженных сил Украины по освобождению территории страны.

"Украина должна сделать все, чтобы освободить свои территории. И только в случае если, не дай бог, мы увидим, что либо не все мы можем освободить, либо при каких-то других обстоятельствах — не потому, что мы сами останавливаемся, а если окажется, что мы где-то не можем идти дальше — это одна история. Но задача стоит освободить все территории", — уверен Гончаренко.

Напомним, в конце августа в интервью одному из итальянских СМИ мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости поиска компромиссов с Кремлем для того, чтобы избежать эскалации в войне с РФ, в частности, применения российской стороной ядерного оружия. Позже градоначальник опубликовал пост, в котором рассказал, что информация о том, что он "призвал вести переговоры с Россией" является "ложью от первого до последнего слова", а все переговоры с Москвой должны проходить после того, как ВС РФ покинут территорию Украины.

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