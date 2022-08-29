"Нужно избегать конфронтации": мэр Одессы Труханов призвал искать компромиссы с Путиным

По мнению главы города, президент РФ способен отдать приказ о применении ядерного оружия, если будет "загнан в тупик".

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости поиска компромиссов с Кремлем для того, чтобы избежать эскалации войны с РФ, в частности, применения российской стороной ядерного оружия. Об этом глава города заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По словам мэра Одессы, на данный момент российский лидер Владимир Путин мыслит не как прагматичный политик, а как "монстр, продукт советского режима и КГБ, решивший восстановить империю России. При этом Труханов выразил мнение, что загонять Путина в угол в военном отношении было бы опасно, так как он может в этом случае отдать приказ применить ядерное оружие.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли будущее освобождение оккупированного Крыма побудить президента РФ приказать применить ядерное оружие, Труханов заявил: "Это может случиться… На карту поставлены жизни миллионов людей".

"Я не хочу быть неправильно понятым. Конечно, я мечтаю о возвращении границ по состоянию на 1991-й год, но необходимо поэтапно вести переговоры, постепенно идти на компромиссы, избегать конфронтации", — сказал Труханов.

При этом глава города поделился, что до 24 февраля не верил, что Россия способна на полномасштабное вторжение в Украину, так как Киев и Москвы "тесно связаны историей, культурой, языком, религией и традициями". Также Труханов сказал, что существует расхожее ложное утверждение о якобы "пророссийскости Одессы" — если раньше в городе и были симпатики Путина, то на сегодняшний день они исчезли.

Также в интервью Труханов выступил против сноса памятника императрице Екатерине в Одессе, так как в случае такого шага "история не изменится" и по этой логике "нужно убрать памятники Пушкину или Гагарину".

Помимо этого Труханов выразил уверенность, что РФ попытается оккупировать Одессу, так как Путин "одержим нашим городом" и при этом "не хочет бомбить его, как Харьков", так как требует "чтобы он остался целым".

"Я не пессимист, я верю, что в конце концов мы победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление на Херсон развивается медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера, чтобы соединить его с Приднестровьем, а с юга — на лобовую атаку Черноморского флота", — сказал мэр Одессы.

Напомним, по данным журналистов, взрывы в Крыму заставили руководство флота РФ больше думать о собственной обороне, а не о наступлении на Одессу. До взрывов в оккупированном Крыму так называемые власти региона предлагали расширить "географию спецоперации" до Одессы и Днепра.

Также мы писали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о памятнике российской императрице Екатерине Второй в Одессе, который просили заменить на монумент американскому актеру Билли Геррингтону. Глава государства поручил горсовету проработать этот вопрос, отметив что памятники ставят деятелям, которые имеют государственное или местное значение.