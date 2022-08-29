"Потрібно уникати конфронтації": мер Одеси Труханов закликав шукати компроміси з Путіним

На думку глави міста, президент РФ здатний віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо буде "загнаний у глухий кут".

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про необхідність пошуку компромісів із Кремлем для того, щоб уникнути ескалації війни з РФ, зокрема застосування російською стороною ядерної зброї. Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами мера Одеси, наразі російський лідер Володимир Путін мислить не як прагматичний політик, а як "монстр, продукт радянського режиму та КДБ, який вирішив відновити імперію Росії". При цьому Труханов висловив думку, що заганяти Путіна в кут у воєнному плані було б небезпечно, оскільки він може в цьому випадку наказати застосувати ядерну зброю.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може майбутнє звільнення окупованого Криму спонукати президента РФ наказати застосувати ядерну зброю, Труханов заявив: "Це може статися... На карту поставлено життя мільйонів людей".

"Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Звичайно, я мрію про повернення кордонів станом на 1991 рік, але необхідно поетапно вести переговори, поступово йти на компроміси, уникати конфронтації", — сказав Труханов.

При цьому глава міста поділився, що до 24 лютого не вірив, що Росія здатна на повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки Київ і Москва "тісно пов'язані історією, культурою, мовою, релігією і традиціями". Також Труханов сказав, що існує хибне твердження про нібито "проросійськість Одеси" — якщо раніше в місті й були симпатики Путіна, то на сьогодні вони зникли.

Також в інтерв'ю Труханов виступив проти знесення пам'ятника імператриці Катерині в Одесі, оскільки в разі такого кроку "історія не зміниться", і за цією логікою "потрібно прибрати пам'ятники Пушкіну чи Гагаріну".

Крім цього, Труханов висловив упевненість, що РФ спробує окупувати Одесу, оскільки Путін "одержимий нашим містом" і при цьому "не хоче бомбити його, як Харків", оскільки вимагає, "щоб він залишився цілим".

"Я не песиміст, я вірю, що врешті-решт ми переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон розвивається повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі, щоб з'єднати її з Придністров'ям, а з півдня — на лобову атаку Чорноморського флоту", — сказав мер Одеси.

Нагадаємо, за даними журналістів, вибухи в Криму змусили керівництво флоту РФ більше думати про власну оборону, а не наступ на Одесу. До вибухів в окупованому Криму так звана влада регіону пропонувала розширити "географію спецоперації" до Одеси та Дніпра.

Також ми писали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про пам'ятник російській імператриці Катерині Другій в Одесі, яку просили замінити на монумент американському акторові Біллі Геррінгтону. Глава держави доручив міськраді опрацювати це питання, зазначивши, що пам'ятники ставлять діячам, які мають державне чи місцеве значення.