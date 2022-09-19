Участь Австралії як гаранта безпеки України не випадкова, — експерт

Австралія названа серед країн, які можуть стати гарантами безпеки. Про це повідомили в Офісі президента під час презентації Kyiv Security Compact.

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"За останні кілька років Австралія стала однією з ключових держав зі стримування Китаю, — каже в коментарі Фокусу для матеріалу "Росія може повторити агресію. Хто і як забезпечуватиме безпеку України після війни" директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики України "Українська призма" Олександр Краєв. – Згадаймо проєкт AUKUS, коли британці, американці й австралійці створюють загальний підводний флот Австралії. Австралія приєдналася до багатьох демократичних ініціатив у Тихоокеанському регіоні, максимально допомагала всім країнам, яким намагався просувати свої інтереси Китай. Австралія справді стала потенціалом, точкою впливу, форпостом Заходу на Сході. При тому, що Китай намагається загравати і із Заходом, і з Путіним, нам необхідно об'єднуватися з країнами, які ще більше зможуть натиснути на Китай, щоби таких загравань не відбувалося".

Нагадаємо, в Офісі президента представили документ — Kyiv Security Compact. Це концепція проєкту гарантій безпеки України. Вона розроблена групою міжнародних експертів на чолі з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Країнами-підписантами можуть бути США, Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Австралія, Туреччина й інші.