Участие Австралии как гаранта безопасности Украины не случайно, – эксперт

Австралия названа в числе стран, которые могут стать гарантами безопасности. Об этом сказали в Офисе президента во время презентации Kyiv Security Compact.

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"За последние несколько лет Австралия стала одним из ключевых государств по сдерживанию Китая, – говорит в комментарии Фокусу для материала "Россия может повторить агрессию. Кто и как будет обеспечивать безопасность Украины после войны" директор программы Северная Америка Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. – Давайте вспомним проект AUKUS, когда британцы, американцы и австралийцы создают общий подводный флот Австралии. Австралия присоединилась ко многим демократическим инициативам в Тихоокеанском регионе, максимально помогала всем странам, которым пытался продвигать свои интересы Китай. Австралия, действительно, стала потенциалом, точкой влияния, форпостом Запада на Востоке. При том, что Китай пытается заигрывать и с Западом, и с Путиным, нам необходимо объединяться со странами, которые еще больше смогут нажать на Китай, чтобы таких заигрываний не происходило.

Напомним, в Офисе президента представили документ – Kyiv Security Compact. Это концепция проекта гарантий безопасности для Украины. Она разработана группой международных экспертов во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Странами-подписантами могут быть: США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Польша, а также Австралия, Турция и другие.