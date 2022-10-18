Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією, — Железняк

За словами нардепа, український парламент також засудив геноцид чеченського народу, який здійснила російська армія під час двох чеченських воєн.

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18 жовтня Верховна Рада України 287-ма голосами підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, парламентарі також засудили геноцид чеченського народу.

Зазначимо, що точних даних щодо загиблих під час двох чеченських воєн мирних жителів Чечні немає. Президент Ічкерії Аслан Масхадов стверджував, що у першій війні загинуло близько 120 тис. осіб, у другій ще близько 40 тис. осіб.

Чеченська Республіка Ічкерія — це самопроголошене державне формування, яке оголосило про свою незалежність після розвалу СРСР. Росія розпочала дві війни, щоб повернути Чечню під свій контроль. Після поразки на полі бою уряд Ічкерії у вигнанні очолив генерал Ахмед Закаєв.

Раніше в інтерв'ю Фокусу автор проєкту постанови нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що Україні потрібно розхитувати Росію зсередини, щоб відвертати сили супротивника. "Це може виявитися вирішальним моментом, — сказав він. — Тому я вважаю, що ми маємо взяти відповідний політичний курс і робити відповідні політичні кроки".

Нагадаємо, глава Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв заявив про те, що на боці України воюють п'ять чеченських батальйонів. Він пояснив, що чеченці вирішили не відкривати другий фронт на батьківщині через побоювання повторення геноциду.