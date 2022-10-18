Рада признала Ичкерию временно оккупированной Россией, — Железняк

По словам нардепа, украинский парламент также осудил геноцид чеченского народа, который совершила российская армия во время двух чеченских войн.

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18 октября Верховная Рада Украины 287 голосами поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, парламентарии также осудили геноцид чеченского народа.

Отметим, что точных данных о погибших во время двух чеченских войн мирных жителей Чечни нет. Президент Ичкерии Аслан Масхадов утверждал. что в первой войне погибло около 120 тыс. человек, во второй — еще около 40 тыс.

Чеченская Республика Ичкерия — это самопровозглашенное государственное формирование, которые объявило о своей независимости после развала СССР. Россия развязала две войны, чтобы вернуть Чечню под свой контроль. После поражения на поле боя правительство Ичкерии в изгнании возглавил генерал Ахмед Закаев.

Ранее в интервью Фокусу автор проекта постановления нардеп Алексей Гончаренко объяснил, что Украине нужно расшатывать Россию изнутри. чтобы отвлекать силы противника. "Это может оказаться решающим моментом, — сказал он. — Поэтому я считаю, что мы должны взять соответствующий политический курс и делать соответствующие политические шаги".

Напомним, глава Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев заявил о том, что на стороне Украины воюют пять чеченских батальонов. Он пояснил, что чеченцы решили не открывать второй фронт на родине из опасений повторения геноцида.