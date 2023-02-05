Табачник, Клименко й інші: Зеленський позбавив українського громадянства топсоратників Януковича

Наступним кроком, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, буде запровадження проти них санкцій, а також арешт і конфіскація всього майна.

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Політики часів експрезидента-втікача Віктора Януковича були позбавлені українського громадянства. Про це 4 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив українського громадянства одіозних політиків часів експрезидента Віктора Януковича.

Під обмеження, як зазначає Арахамія, потрапили:

нардеп кількох скликань, екссекретар РНБО Андрій Клюєв;

колишній міністр освіти Дмитро Табачник;

ексміністр доходів та зборів Олександр Клименко;

ексглава МВС Віталій Захарченко;

колишній голова СБУ Олександр Якименко.

Арахамія зазначив, що своїм указом Володимир Зеленський позбавив українського громадянства також менших публічних політиків з оточення експрезидента Віктора Януковича.

"Наступним кроком буде запровадження проти них санкцій, арешт і конфіскація на користь держави всього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів", — резюмував голова фракції "Слуга народу".

На момент публікації матеріалу на офіційному сайті глави держави не було оприлюднено указу про позбавлення громадянства топсоратників Віктора Януковича.

Водночас у вечірньому зверненні від 4 лютого Володимир Зеленський підтвердив, що підписав відповідні документи, щоб "здійснити черговий крок щодо захисту й очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора". За словами президента, він отримав від Служби безпеки подання щодо осіб, які мають російське громадянство.

"5 лютого буде здійснено ще один юридичний крок щодо виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів", — резюмував Зеленський у традиційному відеозверненні.

Видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела повідомляє, що в переліку осіб, які були позбавлені українського громадянства, також депутат Одеської міськради від забороненої ОПЗЖ Віктор Баранський.

Нагадаємо, що на початку січня президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив українського громадянства Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Також у січні в ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський призупинив українське громадянство 13 священиків УПЦ МП, яких підозрюють у співпраці з РФ.