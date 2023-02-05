Табачник, Клименко и другие: Зеленский лишил украинского гражданства топ-соратников Януковича

Следующим шагом, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, будет введение против них санкций, а также арест и конфискация всего имущества.

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Политики времен беглого экс-президента Виктора Януковича были лишены украинского гражданства. Об этом 4 февраля в своем Telegram-канале сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, президент Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства одиозных политиков времен экс-президента Виктора Януковича.

Под ограничения, как отмечает Арахамия, попали:

нардеп нескольких созывов, экс-секретарь СНБО Андрей Клюев;

бывший министр образования Дмитрий Табачник;

экс-министр доходов и сборов Александр Клименко;

экс-глава МВД Виталий Захарченко;

бывший председатель СБУ Александр Якименко.

Арахамия отметил, что своим указом Владимир Зеленский лишил украинского гражданства также менее публичных политиков из окружения экс-президента Виктора Януковича.

"Следующим шагом будет введение против них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", — резюмировал глава фракции "Слуга народа".

На момент публикации материала на официальном сайте главы государства не был обнародован указ о лишении гражданства топ-соратников беглого Виктора Януковича.

Вместе с этим, в вечернем обращении от 4 февраля Владимир Зеленский подтвердил, что подписал соответствующие документы, чтобы "сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора". По словам президента, он получил от Службы безопасности представление относительно лиц, имеющих российское гражданство.

"5 февраля будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", — резюмировал Зеленский в традиционном видеообращении.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщает, что в перечне лиц, которые были лишены украинского гражданства, числится также депутат Одесского горсовета от запрещенной ОПЗЖ Виктор Баранский.

Напомним, что в начале января президент Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Также в январе в СМИ появилась информация, что Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ МП, которых подозревают в сотрудничестве с РФ.