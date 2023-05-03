Через критику в медіа "зернових переговорів" Шмигаль збирається звільнити радника міністра — журналістка

Йдеться про провал переговорів щодо постачання продовольства в ЄС

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль шукає винних у публікації статті на сайті Цензор.Нет щодо провалу переговорів з Євросоюзом відносно заборони імпорту продовольства — про це розповiдає Телеграф. "Підозрюваним" вважається радник міністра агрополітики Михайло Соколов.

Про скандал в уряді написала на своїй сторінці в Facebook журналістка Цензора Тетяна Ніколаєнко. За її словами, за інформацією Шмигаля, саме Ніколаєнко повідомила пресслужбу про те, що ініціатором статті нібито виступив Соколов.

"Життя power woman, про яке я навіть не підозрювала. Виявляється, я можу навіть нічого не робити, але призвести до кадрових змін. В Кабміні вже два дні скандал через статтю про чорне зерно. Денис Шмигаль пред’являє авторство цієї статті раднику міністра АПК Соколову з приміткою, що його здала я. Соколова можуть за це звільнити вже днями", — написала Ніколаєнко.

Із формулюванням про "чорне зерно" на сайті Цензор.Нет було опубліковано один матеріал, присвячений висновкам тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка досліджувала контрабандні потоки через зерновий коридор. Утім, в ньому не згадується прізвище прем’єр-міністра.

Натомість декілька публікацій було присвячено ходу переговорів з ЄС і сусідніми країнами про заборону імпорту і обмеження транзиту. Зокрема, було піддано критиці невдалу тактику переговорів , яку обрав уряд, а також описано негативні наслідки , які провал таких переговорів матиме для економіки. Автор матеріалів вважає, що в аграрному фіаско винен особисто Денис Шмигаль, як голова уряду, оскільки економічні питання перебувають в його безпосередній компетенції.

Про те, що йдеться саме про один з критичних матеріалів відносно переговорів з Євросоюзом, Тетяна Ніколаєнко уточнила у коментарях до посту: "Людину звільняють, бо він начебто написав погану статтю про Шмигаля. І на нього нібито донесла я".

Журналістка заперечила, що має якесь відношення до історії. "Мене не влаштовує, що хтось розпускає такі плітки про мене і таким чином вирішує свої шкурняки. …Я не спілкуюсь з пресслужбою прем’єра від слова "взагалі"… І про статтю я до сьогодні не знала і навіть її не читала. Не кажучи, щоб розносити плітки. Не мій метод", — написала вона. При цьому вона пообіцяла поцікавитися зерновою тематикою після отримання такої інформації.

Михайло Соколов, про якого йдеться в дописі Ніколаєнко, дійсно є радником міністра агрополітики. Він був одним із кандидатів до Верховної Ради за списком "Слуги народу", якого виключили з переліку ще до офіційного балотування через зв’язки із Росією.

Ситуація щодо зернової кризи продовжує розгортатися у несприятливому для України ключі. У вівторок, 2 травня, Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України.

Заборона на імпорт стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – походженням з України. Вона спрямована на "усунення логістичних проблем", пов'язаних із цими товарами в Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Заходи триватимуть до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти.

Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.