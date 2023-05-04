"Немає майбутнього": у Чехії не бачать сенсу в діалозі між Європою та Китаєм

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський оголосив, що ініціативи "14+1" для налагодження стосунків між Китаєм та європейськими країнами фактично більше не існує. Він пояснив, що взаємодія "не має суті".

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Ексклюзивний клуб для взаємодії КНР з країнами Східної та Центральної Європи фактично припинив існування. Про це сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передали у Politico 4 травня.

Журналісти розповіли, що коментарі посадовця "твердо позиціюють" Чехію у таборі США. Це вдарить по 11-річній ініціативі "14+1", направленій на відродження відносин між Китаєм та колишніми радянськими державами.

"Я подякував США за їхнє стратегічне лідерство щодо Китаю. Я запевнив секретаря Блінкена, що ми готові працювати з ними в європейських межах. "14+1" не має ні суті, ні майбутнього", — заявив Ліпавський.

Голова чеського МЗС у відповідь на запитання, чи вийде країна офіційно з ініціативи, зазначив, що вона не була активним членом.

"Ми не будемо спекулювати щодо будь-яких можливих кроків, які ми можемо зробити", — підкреслив Ліпавський.

Нагадаємо, 4 травня у МЗС Китаю прокоментували атаку безпілотників на Кремль. Представниця міністерства назвала війну в Україні "кризою" та закликала "усі сторони" уникати загострення ситуації.

Раніше, 28 квітня, президент Чехії Петр Павел заявив, що "Чехія буде голосом, який нагадуватиме усім і скрізь" про право України стати членом ЄС. Він завірив, що наполягатиме на початку переговорів у цьому році.